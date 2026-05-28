A Tisza Párt választási győzelme után Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyiminiszter-helyettes elhagyta az országot, ezután szerb és horvát források szerint a Balkánon bukkant fel, a lengyel rendőrök pedig a nyomában vannak – írta a gazeta.pl.

Az Orbán-kormány menedékjogot adott a hazájában elfogatóparancs alatt álló politikusnak, Magyar Péter hatalomra kerülése óta azonban a portál szerint a magyar titkosszolgálatok segíthetik a lengyel hatóságokat a felkutatásában. Magyar korábban azt mondta: információik szerint Romanowski Szerbia felé hagyhatta el az országot.

Orbán Viktor és a Fidesz Romanowski korábbi főnökének, a sikkasztásért körözött Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszternek is menedékjogot adtak. Ziobro május 10-én menekült az USA-ba Magyarországról, lengyel sajtóértesülések szerint maga Donald Trump dönthetett a vízumkérelmének elfogadásáról.