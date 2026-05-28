Gyászol az NHL, meghalt Claude Lemieux, a nagy meccsek embere

Hatvanéves korában meghalt Claude Lemieux.
Michael Martin/NHLI via Getty Images
2026. 05. 28. 20:00
Hatvanéves korában meghalt Claude Lemieux, négyszeres Stanley Kupa-győztes egykori jégkorongozó. A TMZ elsőre azt írta, hogy nem tudni, mi okozta a halálát, később viszont már arról számolt be a lap, hogy öngyilkos lett.

Lemieux pár napja még a Montréal Canadiens meccse előtti ünnepségen fáklyavivő volt.

Az utolsó nyilvános fellépése:

Az egykori szélső hat csapatban is játszott a világ legerősebb bajnokságában, az NHL-ben, és négy bajnoki címet nyert: kettőt a New Jersey Devilsszel, egyet-egyet a Montréallal és a Coloradóval.

Egyike annak a 11 jégkorongozónak, aki három különböző csapattal is Stanley Kupát nyert.

21 szezont húzott le az NHL-ben, az alapszakaszban 1215 meccsen 786 pontja volt (369 gól és 407 gólpassz formájában), míg a rájátszás volt az igazi terepe: 234 mérkőzésen 80 gólig és 78 asszisztig jutott, előbbivel az örökrangsor kilencedik helyán áll. 1995-ben, a Devils bajnoki sikerekor őt választották a playoff legjobbjának.

Figyelem!

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelkielsősegély-számot!

