A balatoni kompról posztolt a Scooter frontembere

A Szántódrév és Tihanyrév közötti révátkelőn fotózkodott H.P. Baxxter, a Scooter elektronikus zenei együttes frontembere. A Balatonnál készült képet Facebook-oldalára is feltöltötte, azon egy szép veteránautó (ami a Vezess szerint egy több mint hetvenéves Jaguar XK140 Roadster) mellett látható egy társával.

Kommentben többen köszöntötték a német énekest Magyarországon, jó időtöltést kívánva az énekesnek.

Mit csinál Magyarországon H.P. Baxxter?

A szántódi látogatás apropója nagy valószínűséggel az, hogy a Scooter május 30-án a Budapest Parkban lép fel. A Vezess azt írja, ha valaki Németországból, Ausztrián keresztül érkezik egy ilyen autóval, a Balaton-felvidék hálás úticélnak ígérkezik.