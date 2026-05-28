A balatoni kompról posztolt a Scooter frontembere

2026. 05. 28. 20:39
Ezt a hidrogénszőke hajat bárhol felismernénk.

A Szántódrév és Tihanyrév közötti révátkelőn fotózkodott H.P. Baxxter, a Scooter elektronikus zenei együttes frontembere. A Balatonnál készült képet Facebook-oldalára is feltöltötte, azon egy szép veteránautó (ami a Vezess szerint egy több mint hetvenéves Jaguar XK140 Roadster) mellett látható egy társával.

Kommentben többen köszöntötték a német énekest Magyarországon, jó időtöltést kívánva az énekesnek.

Mit csinál Magyarországon H.P. Baxxter?

A szántódi látogatás apropója nagy valószínűséggel az, hogy a Scooter május 30-án a Budapest Parkban lép fel. A Vezess azt írja, ha valaki Németországból, Ausztrián keresztül érkezik egy ilyen autóval, a Balaton-felvidék hálás úticélnak ígérkezik.

