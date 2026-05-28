Mehringer Marci elmesélte, hogy jött össze Presser Gáborral közös fellépése a Kossuth téri népünnepélyen

Mehringer Marci a 2026. április 10-i Rendszerbontó Nagykoncerten a Hősök terén.
Varga Jennifer / 24.hu
Mehringer Marci a 2026. április 10-i Rendszerbontó Nagykoncerten is fellépett a Hősök terén.
admin Csontos Kata
2026. 05. 28. 19:39
Kellett hozzá, hogy előtte összebarátkozzanak Pici bácsival.

A Telex Afternek adott interjút Mehringer Marci, a beszélgetés során az is szóba került, milyen volt május 9-én a Parlament lépcsőjén énekelni Presser Gáborral, akit a 24 éves énekes csak Pici bácsinak nevez. Utóbbi Neked írom a dalt című szerzeményét adták elő Wunderlich Józseffel közösen a Tisza Párt rendszerváltó népünnepélyén.

Mint Mehringer elmondta, régóta nagy példaképe volt Presser, és gyerekként arról álmodozott, hogy ha egyszer zenész lesz, szeretne találkozni vele.

A Dalok a színházból című lemezen van a Szabadságdal, amit én nagyon szerettem. Fölmerült bennem, hogy fel akarom dolgozni, és írtam a [Marsalkó] Dávidnak, hogy kössön össze valahogy Pici bácsival, akiről egyébként fontos tudni, hogy nem feltétlenül dolgozik mindenkivel. Írtam neki egy emailt, kifejtve, hogy ki vagyok, mi vagyok, mit szeretnék, mit jelent nekem ez a dal, mit szeretnék ezzel átadni. Válaszolt, és azt mondta, hogy tökre tetszik neki az ötlet

– mesélte Mehringer, akinek új, Szabadság, szerelem című lemezén Presser közreműködőként van jelen: a Szabadságdal a zenész eredeti szerzeményének egy friss feldolgozása.

Első találkozásukról is mesélt

„Elmentünk a Brácsába kávézni Pici bácsival, kért egy fekete kávét, meg két bagettet, én meg egy cappuccinót. Ott elkávézgattunk, elbeszélgettünk, elmentünk a stúdióba, és megcsináltuk a dalt. Mindig a legnagyobb ikonok a legszerényebb emberek a világon” – idézte fel az énekes.

Kettejük kapcsolatát így jellemezte:

Összebarátkoztunk, ha lehet ilyet mondani, és nagyon megkedvelt engem, és van köztünk egyfajta érdekes viszony: ő is keres, én is keresem, és amikor volt a beiktatás, akkor felhívott, hogy szeretné megcsinálni a Neked írom a dalt.

Arról is beszélt, hogy Presser Gáborral beszélgettek arról, hogy a május 9-i esemény népünnepély vagy pártrendezvény.

Megkérdeztem tőle, hogy »Pici bácsi, te ezt hogy éled meg, ez végül is milyen rendezvény, nem félsz-e ennek a megítélésétől«. Azt mondta, hogy ő nem szokott ilyet csinálni, de ez egy most vagy soha pillanat a magyar nép életében, egy olyan érzelmi átállás, változás, ébredés, ami[hez hasonló] nem lesz. És hogy ez nem egy pártpolitikai rendezvény. (…) Én emellé odaállok, de ez volt az első és utolsó olyan alkalom, hogy ilyenen léptünk fel. Viszont ezt a legjobb időben tettük.

Nemrég Presser is megosztotta, őt ki hívta meg a rendezvényre:

