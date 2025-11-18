Alig ért véget a Tisza Párt jelöltaspiránsainak bemutatása, már kedden kora reggel reagált a fejleményekre Orbán Viktor és Gulyás Gergely is.

Orbánt saját elmondása szerint déjà vu kapta el.

„Ellenzéki jelöltállítás. Újra itt van a nagy csapat. Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve. Ez pedig tudjuk, mit jelent. Ha Magyarországon a baloldalé a hatalom, akkor Brüsszel irányít. Hazugság a választások előtt, utána megszorítások, adóemelések, munkanélküliség és káosz.

Túl baloldaliak, túl brüsszeliek és túl kockázatosak. Miért adnánk a kezükbe Magyarország sorsát?

– vonta le a következtetést a miniszterelnök.

Gulyás talán még erősebb szavakat használt, igaz, nem frissen. A Facebook-oldalára kedd reggel feltöltött videó egy napokkal ezelőtti részlet abból, amit a Németh Balázs-féle, Harcosok órájából lett Igazság órája című műsorban mondott, a szavak és az időzítés azonban nem hagynak kétséget afelől, hogy a Tisza jelöltállítását kommentálja a miniszter.

Ahhoz, hogy valaki a Tisza vagy a DK jelöltségét vállalja, ahhoz alapvető erkölcsi alapelveken kell túllépni, átlépni, azokat semmibe venni

– mondta Gulyás, érvelését azzal igyekezve alátámasztani, hogy Magyar Péter hangfelvételt készített a Varga Judittal folytatott beszélgetéséről, ahhoz pedig, hogy valaki ezt támogassa, szerinte valamilyen romlottság kell.

Megvannak a Tisza jelöltjelöltjei

A Tisza Párt hétfő estétől kezdve, éjszakába nyúlóan ugyan, de a nyilvánosság elé tárta azokat a személyeket, akik közül kikerül az a 105 ember (mivel Magyar Péter helye már biztos Budapest 3-ban), akik a párt egyéni képviselői lesznek 2026-ban. A párt összes prominens szereplője megmérkőzik majd. Két választókerületet leszámítva mindenhol három jelöltjelöltet mutattak be, közülük kerül ki a Tisza párt szimpatizánsainak választása alapján a végleges jelölt.

