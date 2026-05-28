„Fullra ki lettem vágva a műsorból” – kulisszatitkokat árult el Az Árulókról Vásáry André

Tévészerepléseiről is mesélt a KlikkTV műsorának vendégeként Vásáry André: az énekes például a Pandora – A szelence átka című RTL-es realityvel kapcsolatban elmondta, azt nagyon nem szerette.

Nagyon örültem a felkérésnek, és nagyon jó volt a stáb és a helyszín is, de nekem ez a fajta áspiskodás, szarkavarás, kit hogy döfsz hátba, kit hogy versz át – ezt a magánéletben is utálom, és ahol csak tudok, menekülök ettől. És ez a műsor meg erről szól

– fogalmazott Vásáry, hozzátéve: előzetesen nem gondolta, hogy a műsor ilyen lesz. Emiatt azt sem bánta, hogy viszonylag hamar kiesett a versenyből.

Szereplőtársairól – nevek említése nélkül – így nyilatkozott:

Azokkal az emberekkel, akik ott igazán mozgatták a szálakat, én büszkén mondhatom, hogy semmilyen szinten nem vagyunk egy szinten. Én nem éreztem jól magam abban a közegben.

Énekesként nagy élmény volt számára a Sztárban Sztárban való szereplés

Mikor a TV2-n futó Sztárban Sztárban való szerepléséről kérdezték, azt mondta, az teljesen más volt.

Azt nagyon szerettem, mert az az egyetlen olyan műsor, ahol tényleg kifordulhatsz önmagadból, és olyanokat csinálhatsz, amit az életben soha. Például Sabrinát, óriási mellekkel, biztos, hogy nem énekeltem volna színpadon, vagy Honti Hannát megszemélyesíteni. Az egy nagyon nagy élmény volt. Ilyenkor hálát adok a Jóistennek meg az univerzumnak, hogy a szakmámból kifolyólag ilyen dolgokat csinálhatok, mert erre nem lenne lehetőségem egyébként.

Kifejtette, férfiként női előadókat megformálni nagyon izgalmas, de műfaji kihívások is voltak a műsorban, például amikor goth rockot énekelt.

A viccelődésnek nem volt helye Az Árulókban

Egy másik RTL-es műsorról, Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című taktikai-pszichológiai realityről is mesélt, melynek 2023-ban sugárzott, első évadában szerepelt. Azt sem szerette kifejezetten; elárulta, miért nem.

Alapjában véve én egy vicces figura vagyok, ami lehet, hogy nem jön le, de én nagyon szeretem a jó, laza hangulatot. Ott én ezt a vonalat vittem, és a műsor első évadában nagyon szerették volna, ha mindenki nagyon ráfeszül a nyomozásra, és mindenki állandó feszültségben van. És én fullra ki lettem vágva a műsorból, szinte, mert én állandóan poénkodtam, és ugye ez nem volt jó, mert ez oldja a feszültséget, miközben nagyon feszesen kellett tartani, hogy itt mindenki nyomoz

– mondta el az énekes, majd így folytatta:

Egy kis kulisszatitkot elárulok, hogy ezt napi 16-18 órában forgattuk, reggel hattól éjfélig. El tudod képzelni, mi történik, amikor 18 órából összevágnak egy órát… Egy idő után nagyon fárasztó, hogy állandóan nyomozni kell, és igazából nem tudsz nyomozni, mert semmilyen jel nincs, csak okoskodások vannak. Úgyhogy hálás vagyok, hogy benne lehettem, de nem én voltam a legjobb szereplő erre.

Vásáry André azt is mondta, a Pandorához hasonlóan ebben a műsorban is voltak olyan dolgok, amik rosszul érintették: „Megbízol valakiben, aki aztán úgy átver és meggyilkol, mint a huzat. És azért ez nekem nem esik jól!”

Nem szégyell semmit

A beszélgetés egy későbbi részében Vásáry elmondta, csak olyan tévéműsorokra mond igent, amit fel tud vállalni, és egyik múltbéli szereplését sem szégyelli. Az más dolog, hogy utólag azt mondja, nem érezte jól magát egyes szituációkban, mert ezt nem tudhatta előre.