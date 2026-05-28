- Tisztítótűz művelet: részleteket közölt a rendőrség a gyermekvédelmi rajtaütésről, hónapokig tartó nyomozás után csaptak le
- Felmondta a Mediaworks tulajdonában álló cég a Népszava terjesztését, a lap holnapi száma sem jelenhet meg
- 444: Fideszes kézi vezérléssel működött az Index a kampányban
- IDEA: Nem Magyar Péter, hanem Orbán Anita a legkedveltebb politikus ma Magyarországon
- 21 Kutatóközpont: Sulyok Tamásnál még Novák Katalinnak is jobb a megítélése
- A NATO-főtitkárral tárgyalt Magyar Péter, nem küldünk fegyvereket az orosz-ukrán háborúba
- Magyar Péter találkozott a belga miniszterelnöki macskával
- Közel 3 millióval vágná meg a saját fizetését Magyar Péter, így bruttó 5,1 milliót vihet haza havonta
- Fásy Zsüliett cége is a győri közmédiának dolgozott, ahol Pintér Bence szerint Dézsi Csaba András hozzátartozója érintettsége is felmerült
- Ittasan vezetett a Tisza 25 éves parlamenti képviselője
- Péterfalvi Attila: A visszavonásnál már nem akadályozhatja nemzetbiztonsági érdek a diplomata útlevellel rendelkezők neveinek kiadását
- Orbán: Komoly kockázat Hajdu János kirúgása
- Hogyan jelenik meg Magyar Péter politikai színháza külföldön? – Kováts Eszter a Föld/osztásban
A nap legfontosabb hírei – 2026.05.28.
Varga Jennifer / 24.hu
Megszűnhet a Népszava, Sulyok népszerűtlenebb Novák Katalinnál, elindult a Tisztítótűz.
