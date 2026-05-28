Orbán: Komoly kockázat Hajdu János kirúgása

„A Terrorelhárítási Központ (TEK) vezetőjének, Hajdu Jánosnak az eltávolítása komoly kockázat és nagy veszteség a magyar rendvédelem számára”– jelentette ki Orbán Viktor volt miniszterelnök. Orbán szerint Hajdu fantasztikus munkát végzett, a TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa.

„Eltávolítása komoly kockázat és nagy veszteség a magyar rendvédelem számára. A most kezdődő szolgálati szünethez erőt, egészséget kívánok!” – fogalmazott a politikus.

Hajdu János hosszú éveken keresztül Orbán személyes testőre volt, ő kísérte mindenhova, majd 2010-ben, miután megnyerték a választást, az akkor felállított TEK főigazgatójának nevezte ki.

Magyar Péter miniszterelnök május 27-től mentette fel Hajdu János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából.