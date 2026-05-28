Egy már elgázolt őznek hajtott, nagyot esett a magyar bringás

A későbbi második helyezett Pelikán János a Visegrád 4 nemzetközi országúti kerékpárverseny magyarországi szakaszának befutóján.
Krizsán Csaba / MTI
2026. 05. 28. 21:55
Edzés közben egy már elütött őz miatt bukott a magyar időfutambajnok kerékpáros Pelikán János, írja az MTI.

A Team United Shipping 31 esztendős bringása csütörtök este a közösségi oldalán közzétett videóban számolt be arról, hogy időfutamkerékpáron tréningezett és bekönyökölve tekert 47 km/órás sebességgel, amikor egy kanyarban

az utolsó pillanatban vett észre egy, az úton fekvő őzet, amelyet korábban már elütöttek, kikerülni azonban nem tudta az élettelen állatot.

A bukás során nagyot repült, a tenyereit és a fenekét erősen lehorzsolta, ám amint elmondta, örül, hogy ennyivel megúszta. A mentőket nem kellett kihívnia, a rendőrök ugyanakkor helyszíneltek a baleset miatt.

Pelikán tavaly 2016 és 2017 után harmadszor lett időfutambajnok.

