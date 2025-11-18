Magyar Péter: Ameddig nincs meg a végleges 106 jelölt, az embereink nem nyilatkoznak a sajtónak

Nem tartja rövidnek azt a két hetet Magyar Péter, ami a jelöltek tegnapi bemutatása és november 30-a között telik el, amely idő alatt kiválasztják majd a Tisza-szimpatizánsok és a választókerületek lakói, hogy kik legyenek végül a párt jelöltjei a jövő évi országgyűlési választáson.

Magyar ezen a ponton a sajtó megértését kérte: kijelentette, hogy a kiválasztás első sorban a Tisza belügye, az ő feladatuk kiválasztani a legmegfelelőbb végső jelöltet, éppen ezért,

amíg nincs meg a végleges 106 jelölt, akik versenybe szállnak a választáson, a tegnap este bejelentett személyek közül senki nem nyilatkozik a sajtónak.

Magyar elmondta az is, hogy miért volt döcögős a jelöltek feltöltése az erre a célra létrehozott Facebook-oldalakra (aminek köszönhetően hétfő este helyett csak kedden hajnalban lett teljes a lista a nyilvánosság számára). Elmondása szerint az utolsó pillanatig zajlott az egyeztetés, a fotók elkészítése, és mivel törekedtek arra, hogy mindenhol nagyjából azonos időben tegyék meg a bejelentéseket, bevállalták a csúszást.

Magyar megmagyarázta azt is, mire gondolt akkor, amikor azt mondta, Orbánék láthatóan lefagytak. Állítása szerint tudomásuk volt arról, hogy a kormánypártoknak megvoltak a saját tippjeik arra, hogy kiket fog a Tisza indítani, őket mérték, róluk gyűjtötték az anyagot, de csalódniuk kellett, mert teljesen más személyeket jelentettek be, az ő múltjukban pedig nem találhattak semmi támadhatót.

Elmondta azt is, az összes jelölttel aláíratták az etikai kódexet, és olyan dokumentumot is, ami arról szól, ha a kiválasztási folyamatok során valakiből végül nem lesz jelölt, „lehetőleg ne induljon el máshol”. De állítása szerint mindenki kérdés nélkül szingnózta ezeket a dokumentumokat.

Magyar nem tagadta, a jelöltek között volt, aki időközben elbizonytalanodott. Volt, akit zsaroltak a hatalom részéről, volt akit a családján vagy az állásán keresztül próbáltak megfélemlíteni. Volt, akikkel kellett külön beszélni, „rábeszélni”, de végül a legtöbbeket meg tudtak győzni arról, hogy képviseltessék magukat.

Azzal kapcsolatban, hogy a párt összes prominens személye, húzóneve elindulna egyéniben a választáson, Magyar kiemelte, nagy figyelmet fordítottak arra, hogy mindenki olyan körzetben induljon, ahova van kötődése. Így például a Hajdú-Bihar 5-ben induló Ruszin-Szendi Romulusz, aki a térségben található Ebesen él, a Jász-Nagykun-Szolnok 1-ben induló Rost Andrea, aki fiatal kora jelentős részét Szolnokon töltötte, vagy épp a párt sajtófőnöke, a Debrecenben induló Tárkányi Zsolt, aki amellett, hogy a városból származik, „hatalmas Loki szurkoló is”.

Az elnökség vétójával kapcsolatban elmondta, azért tartják fenn maguknak ezt a lehetőséget, mert bárki életében adódhat olyan történés, ami miatt akár önhibáján kívül is, de nem tud elindulni a választáson. Erre az esetre tartják fenn elmondása szerint a vétó lehetőségét, de bízik abban, hogy senkit nem kell visszahívni semmi miatt.

A jelenlegi inkumbens ellenzéki jelölteket nem keresték meg semmilyen formában, és Magyar leszögezte, nem is fogják keresni velük a kapcsolatot, és vitameghívásoknak sem tesznek majd eleget a jelöltjeik. Azért, mert a Tisza elsődlegesen a Fideszt tekinti ellenfelének, ezért ők a fideszes jelöltekkel akarnak vitázni. Magyar Hadházy Ákostól sem tart különösebben, még annak ellenére sem, hogy a Republikon friss felmérése szerint Hadházy népszerűbb politikus, mint ő. Ezen a ponton mondta el, ő már csak azért sem hisz ebben a kutatásban, mert abban azt is írják, hogy ő maga kétszer olyan népszerű, mint Orbán Viktor, ezt pedig nem tartja reálisnak.

A kormánypropaganda várható támadásai kapcsán azt mondta, biztosan mindenkiről ki fognak találni valamit, erre készülnek.

Ha viszont ezek között lesz olyan vád, ami valós, akkor azt ők is megvizsgálják, elbeszélgetnek a jelölttel, és ha nem találnak mentséget, akkor elköszönnek egymástól.

Ezt a múlt kapcsán mondta, a választásig hátralevő idő más. Ezzel kapcsolatban elmondta, nem mindegy, ki milyen hibát követ el, azt viszont leszögezte, a kommunikációs hibát nem tekinti végzetesnek, nem született politikusokról van szó, azt pedig nem is várja el tőlük, hogy úgy nyilatkozzanak, mint akár a fideszes politikusok, paneleket ismételgetve. Csak a példaként mondta el Ruszin-Szendi Romulusz fegyvere kapcsán, ha valaki fegyverrel a pulóvere alatt megy lakossági fórumra, úgy hogy közben van fegyvertartási engedélye is, az egy kommunikációs hiba.

Végül az Tiszával kapcsolatos adatlopási botrányról is esett szó, ezzel kapcsolatban arról kapott kérdést Magyar, hogy történt-e mulasztás a Tisza berkein belüle. A pártelnök elmondta, tudomása szerint nincs, de kiderülhet. Ettől függetlenül továbbra sem zárja ki, hogy akár külföldi szolgálatok is állhatnak az adatok eltulajdonítása mögött.

Orbán Viktor már reggel reagált a Tisza jelöltjeire

Orbán kora reggel posztolt szentelt a közösségi oldalán a Tisza jelöltállításának, ezzel kapcsolatban jegyezte meg Török Gábor: erre sem volt még példa a kormányfő részéről. Orbán mellett Menczer Tamás volt még, aki megnilvánult, ő Bujdosó Andreának üzent, akiben már most látja tiszás ellenfelét a Pest megyei 3-as körzetben.

A Tisza Párt hosszú várakozás után hétfő este kezdte el a nyilvánosság elé tárni jelöltaspiránsait, három választókerületet leszámítva mindenhol megnevezték a 3 jelöltjelöltet, akikből a közösségük november végéig kiválasztja azt a 105 (plusz Magyar Péter) jelöltet, akik megmérkőznek majd az egyéni kerületekben.

