Megszavazta az amerikai képviselőház az Epstein-akták nyilvánosságra hozását

Egyetlen ellenszavazattal, 427 igen szavazattal támogatta az amerikai képviselőház, hogy nyilvánosságra hozzák az Epstein-ügy aktáit. A kezdeményezés kétpárti volt, a demokrata Ro Khanna és a republikánus Thomas Massie, aki többször támadta saját pártjából az elnököt, együtt nyújtottak be javaslatot, hogy hozzák nyilvánosságra az aktákat.

A republikánusok és Donald Trump elnök eredetileg nem támogatták az ötletet, mivel az aktákban Donald Trump neve többször is előkerül. De nemrég beiktatták azt a demokrata képviselőt, akinek a szavazata hiányzott a kezdeményezéshez, így Trump hiába ellenkezett. Végül inkább az ügy élére állt, és támogatott egy olyan javaslatot, ami olyasmire szólítja fel őt magát, amit egyébként a javaslat nélkül is bármikor meg tudna tenni.

A javaslatról még szavaznia kell a szenátusnak is, és Donald Trump bármikor megvétózhatja azt, illetve hivatkozhat folyamatban lévő nyomozásokra, hogy bizonyos aktákat ne hozzanak nyilvánosságra (de a szenátus ezeket is megkapná).

Az egyetlen ellenszavazat végül a lousianai Clay Higgins volt, aki azt írta, a javaslat nem tesz eleget az ártatlanul megnevezett, aktákban szereplő emberek védelmére.