Fásy Zsüliett cége is a győri közmédiának dolgozott, ahol Pintér Bence szerint Dézsi Csaba András hozzátartozója érintettsége is felmerült

Mohos Márton / 24.hu
2026. 05. 28. 19:31
Mohos Márton / 24.hu
A győri önkormányzatnak a korábbiakhoz viszonyítva egész békésre sikerült mai közgyűlésén a legélesebb vitát a Győr-Szol Zrt. beszámolója okozta. A legnagyobb helyi önkormányzati vállalat a cég lakáskasszájából a polgármester szerint eltűnt 1, 7 milliárd forint miatt került az érdeklődés fókuszába. Ám a beszámoló kapcsán a legtöbb szó mégis a Győr-Szol egyik leányvállalata, a Győr+ Média Zrt. általi médiaszolgáltatások (hetilap, portál, rádió, tévé) megszűnéséről esett.

„Drága mulatság volt” – utalt az ülésen Pintér Bence polgármester a médiacég költségeire. A városvezető már az ülés előtti héten közzétette a konkrét számokat. „Győrben zár be először a propagandává silányított közmédia” – írta korábban a politikus, hozzátéve: „a cég gyakorlatilag fizetésképtelenné vált, kifutottak a győriek pénzéből”. – A napokban nyilvánossá vált 2025. évi gazdasági beszámoló szerint csak 2025-ben 335 millió forint kölcsönt kapott a propagandagép a Győr-Szoltól, önkormányzati anyacégétől; ezen felül pedig 330 milliós mínuszt is felhalmoztak.

Röviden: csak 2025-ben 665 millió forint plusz terhet róttak a városra, a győriekre

– fogalmazott a városvezető, aki további konkrét adatokat is elmondott a közgyűlésen, amelynek ezen a részén Dézsi Csaba András korábbi fideszes polgármester már nem volt ott, pedig a szerződések egy része az ő ciklusában született. 93 főt foglalkoztatott a cég, „ennyien fordultak meg náluk valamilyen formában” a szerződések alapján – mondtsa Pintér.

A polgármester a 24.hu kérdésére válaszolva azt is elmondta: Fásy Ádám lánya, Fásy Zsüliett cégétől a Győr + Média Zrt. rendelte meg „azokat a korábbi fideszes polgármester és az önkormányzat munkáját bemutató anyagokat, amelyek valójában Dézsi Csaba András kampánykiadványai voltak. Ezek nagyon drága színes kiadványok, a legjobb papírra nyomva. Vajon miért szerződött egy médiacég, amelyik eleve újságot ad ki, alvállalkozóval egy újság kiadására? Mikor ezt ők is meg tudták volna csinálni, hisz hetente kiadtak egy újságot– kérdezte Pintér.

Fásy Ádám a 2025-ös Békemeneten.
Szajki Bálint / 24.hu Fásy Ádám a 2025-ös Békemeneten.
