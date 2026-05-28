Többéves kihagyás után csütörtökön újra élő Facebook-videóban jelentkezett be követőinek Schóbert Norbi. Mint elmondta, a hosszú kihagyásnak több oka van, köztük az, hogy a sztrók utóhatásaként nehezen tud beszélni.

A Bors beszámolója alapján Schóbert a videóban azokra a kritikákra is reagált, amiket felesége, Rubint Réka rákbetegségének nyilvánosságra hozatala óta kaptak: például, hogy hogyan lehetnek hitelesek az egészséges életmód terén, ha Rubint mégis beteg lett négy évvel ezelőtt.

Schóbert Norbi megvédte a feleségét

Schóbert neje védelmében elmondta, igazságtalannak tartja a támadásokat.

„A rák nem válogat. Teljesen tökmindegy, hogy Rubint Rékáról van szó, vagy Benedek Tibor volt vízipóló olimpiai bajnokról, vagy Balzsay Károly olimpikonról, a rák annyira nem válogat, hogy Magyarországon ma fél millió rákos beteg él, nyilván van tartva és jár kezelésre. És ezek 20 és 50 év közötti emberek. Magyarországon minden harmadik felnőtt rákos, csak még nem tudja. Mitől van ez, azt nem tudom, de azt igen, hogy évente 80 ezer új rákost fedeznek fel, és 40 ezren halnak meg. Ez ellen nem lehet mit tenni sem az egészséges életmóddal, sem semmivel” – mondta, majd így folytatta:

Rékának ez egy feladat, hogy bebizonyítsa: legyőzi, és segít egy csomó embernek, akik hisznek benne. Mindentől függetlenül én hiszek abban, hogy jó érzés karcsúan, cukorbetegség nélkül, elhízás nélkül élni, jobb az életminőség, jó ételt tudunk enni. Réka onkológusa szerint Réka már nem is élne, ha nem így táplálkozna, és nem így sportolna. Minden a fejben dől el.

Rubint Réka nemrég elárulta, hogy a betegséggel való küzdelme egy pontján kénytelen volt ultimátumot adni a férjének.