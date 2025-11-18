Kibújt a szög a zsákból, pepihúsként összevagdosott, virtigli brüsszelita arcok

Sorra reagálnak a Fidesz politikusai arra, hogy a Tisza Párt megnevezte jelöltjeit, akik közül az egyéni választókerületekben induló politikusokat választják majd ki.

A Tisza Párt bejelentette a jelöltjeit, ezzel kibújt a szög a zsákból. Csupa régi, baloldali arc, ez pedig tudjuk, mit jelent.

– mondta el a Facebook-oldalára feltöltött videóban Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkár, a Kemenesszentpéteri Petőfi Mezőgazdasági TSZ korábbi jogtanácsosa.

Az előző napi, már nem olyan finom ebédet, amikor az ember újramelegíti és csinál belőle valami más ételt.

– mondta el a saját oldalára feltöltött videóban Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi közgyűlési frakcióvezetője, aki a jogi diplomája megszerzése előtt, 2007-2010 között a Fidelitas budavári csoportelnöke volt, 2009-től egy évig a Nézőpont Intézet munkatársa, ugyanebben az időben a Budapesti Értéktőzsde vendor kapcsolatokért felelős munkatársa, 2011-től a Design Terminal tanácsadó testületi tagja, 2010 és 2014 között képviselő volt a Fővárosi Önkormányzat Fidesz–KDNP frakciójában, 2012-től a Magyar Labdarúgó-szövetség budapesti igazgatósági tagja, 2011-től 2014-ig a BKK Közút Zrt. felügyelőbizottságának elnöke, 2010-2012 között a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft., 2010 és 2012 között a Fővárosi Közterületfenntartó Zrt. felügyelőbizottsági tagja volt.

Azt hiszem, hogy alapvetően a hortobágyi palacsintának szokott ez lenni a sorsa. Balos emberek, balos arcok, akiket most Magyar Péter megpróbál újra felmelegíteni, összevagdosni pepihússal és kirakni az ablakba a magyar emberek számára

– tette hozzá Szentkirályi, aki 2014-től 2019-ig Budapest humán ügyekért felelős főpolgármester-helyettese, 2020. január 1-étől 2021. december 31-ig hazai kommunikációért és az országmárka kialakításáért felelős kormánybiztos, majd kormányszóvivő volt, mielőtt 2024-ben elindult volna Budapest főpolgármesteri tisztségéért, de visszalépett Vitézy Dávid javára, hogy később a Fidesz közgyűlési frakcióvezetője legyen.

Egy virtigli baloldali párt virtigli baloldali jelöltjei, akik ráadásul még szügyig Brüsszelita alakok is.

– tette hozzá Deutsch Tamás, a Fidesz 16 éve Brüsszelben élő európai parlamenti képviselője.

Érdemes lenne megnézni, hány tiszás képviselő brüsszeli munkatársaként dolgozó ember szerepel a jelölt-jelöltek között

– mondta Deutsch, de nem árulta el, hogy megnézte volna, pedig az információ nyilvánosan elérhető minden képviselő oldalán. Ilyen példáil Dr. Czipa András, aki Miskolcon indul és Gerzsenyi Gabriella asszisztense, nála jelezték is a Tisza oldalán. Ahogy a budapesti hatodik oevk-ban induló Szabó Mátyás is, aki Magyar Péter asszisztense, de nála csak fejlesztéspolitikai tanácsadót írtak a Facebookon.