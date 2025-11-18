műhústiltásparlament
Betiltották a műhúst Magyarországon

2025. 11. 18. 18:48
A parlament 140 igen, 10 nem szavazat és 18 tartózkodás mellett elfogadta a műhús előállításának és forgalomba hozatalának tilalmáról szóló törvényjavaslatot – írja a távirati iroda.

A megszavazott törvény a laboratóriumi –azaz mű- hús előállítása és forgalomba hozatala tekintetében általános tilalmat fogalmaz meg, az emberi egészség és a környezet védelme, valamint az agrárium fenntartható termelése és a hagyományos vidéki életforma védelmének szükségessége érdekében.

Nagy István agárminiszter már tavaly januárban előrevetítette, hogy a kormány betiltaná a mesterséges húsokat. A miniszter ekkor Ettore Prandinivel, a Coldiretti olasz termelői szervezet elnökével egyeztetett, miután Olaszország már korábban betiltotta a szintetikus húsok forgalmazását és gyártását.

Korábbi cikkünkben pedig azt írtuk: egy friss kutatás szerint azonban a laboratóriumban létrehozott termékek tömeges előállítása a jelenlegi technológia mellett sokkal károsabb lehet a környezetre, mint a valódi marhahús.

