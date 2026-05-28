Egyszerre 14 helyen tartott házkutatást a rendőrség gyermekvédelmi ügyekben, öt embert elfogtak

A rendőrség tegnap egyidőben 14 helyen tartott házkutatást és öt embert fogott el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt, írja Pósfai Gábor belügyminiszter a Facebookon.

Pósfai szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda eljárást folytat gyermekvédelmi intézményekben felmerült, fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán.

A nyomozás eddigi adatai szerint több esetben elmaradt a fiatalkorúak panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés megtétele. Az intézmények több ügyet saját hatáskörben próbáltak lezárni, külső kontroll nélkül. A nyomozók a tegnapi napon 14 helyszínen házkutatást foganatosítottak, mintegy 120 tanút hallgattak meg, továbbá kiskorú veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt öt főt hallgattak ki gyanúsítottként. További részleteket a rendőrség a mai napon, sajtótájékoztató keretében tesz közzé.

A 444.hu azt írja, az intézmény a Szeged-Csanádi Egyházmegye által fenntartott Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató. Úgy tudják, tanúként hallgatták meg a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató alapítóját és főigazgatóját, Kothencz Jánost is.

A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató azt közölte a Szeged365-tel, hogy „más fenntartónál is vizsgálatok zajlanak egy korábbi években indult gyermekvédelmi ügyben, így mi is mindenben együttműködünk a hatóságokkal”. A Népszava ugyanezt a választ kapta.

A helyszínre indult Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter is.

Elindultam, hogy személyesen tájékozódjak arról, mi történt, és hogy vannak a gyerekek, illetve az értük felelős felnőttek. Egyelőre annyit tudunk, hogy a rendőrség öt embert fogott el fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt, továbbá 14 helyszínen tartottak házkutatást. Nyomatékosan kérek minden újságírót, szerkesztőséget és közszereplőt, hogy amikor az ügyről beszámolnak, elsősorban az érintettek, különösen a gyerekek érdekeit tartsák szem előtt

– írja a Facebookon.