Gulyás Gergely: Magyar Péter bolond, ezt ő is elismerte akkor, amikor még beszéltünk

A Blikknek adott interjút Gulyás Gergely. A miniszter beszélt arról, hogy miért nem volt azon a repülőn, amelyen Orbán Viktor és udvartartása az Egyesült Államokba utazott. Gulyás ugyanis nem akart négy napot távol lenni itthonról, és különben sincs az amerikai szövetségi kormányzati rendszerben a hazai kancelláriaminiszteri poszthoz hasonló megfelelője, partnere. Gulyás elismerte, hogy fontos érv volt júliusban született gyermeke is.

A mentességi megállapodásról azt mondta Gulyás, hogy miután nem volt ott, csak a részleteket neki elmondó Orbán Viktorra tud hagyatkozni, aki szerint amíg a két ország vezetője hivatalban van, addig tart a mentesség. Szerinte Marco Rubio miniszter ennek ellentmondó nyilatkozata, amely szerint a mentesség csak egy évre szól, azért nem egyértelmű, mert “technikailag” megteheti az amerikai adminisztráció, hogy azt a tényleges megállapodásnak megfelelően évente meghosszabbítja.

Varga Juditról azt mondta Gulyás, hogy vele továbbra is jó, normális viszonya van. A kancelláriaminiszter szerint ugyanakkor a visszatérés Varga gondolkodásában “aktuálisan nincs napirenden”. Ezután úgy folytatta Gulyás, hogy amikor azt mondja Magyar Péterről, hogy “bolond”, ez azért tényszerű leírás, mert Magyar Péter szerinte ezt egyszer ő is elismerte saját magáról – fogalmazott Gulyás. “Amikor még beszéltünk egymással, sok minden vitatkoztunk, de abban, hogy ő bolond, egyetértettünk” – tette hozzá.

Szerinte a közvélemény-kutatások jelentős része vágyvezérelt, noha azt elismerte, hogy egy szoros küzdelemnél lehet tévedni.

Én azoknak a kutatásoknak hiszek, amiket látok, mert tizensok éve dolgozunk ugyanazokkal együtt, és eddig országos mérésben soha nem kellett csalódnunk.

Magyar Péter nemrég a lapunknak adott interjúban beszélt hosszabban Gulyás Gergelyről: