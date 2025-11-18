Ezek a tiszás jelöltek indulnak pole-pozícióból

Keddre virradóra szinte az összes választókerületben közzétette a Tisza, kikkel vágna neki a jövő évi országgyűlési választásnak. Körzetenként három jelöltet neveztek meg, közülük két körben választják ki a győztest – előbb a Tisza Szigetek tagjai november 23–24-én, majd november 25–27-e között a választókerület összes lakója szavazhat.

Megnéztük, hogy Magyar Péterék kiket vetnek be azokban a választókerületekben, ahol joggal érezhetik magukat nyeregben.

A Tisza Párt az első megmérettetésén – a 2024-es EP-választáson – szűk 30 százalékot ért el. Sorra vettük azokat a kerületeket, ahol a Tisza legalább öt százalékponttal fölülteljesítette az országos eredményét. Összesen 14 ilyen körzet van,

ezekben lényegében kötelező a győzelem a Tiszának, ha kormányzásra készül.

A most következő körzetek között többen már induláskor képesek voltak megelőzni a Fideszt, máshol döntetlen közeli eredményt értek el, vagy csak kevéssel maradtak le. Amennyiben hasonló mértékben múlják fölül a mostani országos közvélemény-kutatási adatokat, akkor a következő választókerületekben sima Tisza-siker várható jövőre.

Csongrád-Csanád 1., Szeged

Az egyik legjobb eredményt épp abban a körzetben érte el a Tisza, melyet azóta újraszabott a fideszes kétharmad. Ezzel együtt Csongrád-Csanád 1-es körzetében az új kerülethatárok szerint is 39 százalékot szerzett a Tisza. A szegedi, városias kerület Pécs mellett az egyetlen vidéki körzet volt, melyet nyerni tudott az ellenzék 2022-ben is, azonban az MSZP-s Szabó Sándor, aki 2014 óta képviselő, idáig nem tette egyértelművé, hogy jövőre újraindul-e.

A Tisza itt Mágori Krisztina betegjogi képviselőt vetné be, aki már 2024 áprilisa óta az egészségügyi munkacsoport tagja. Az idei júniusi pártkongresszuson be is mutatták mint egészségügyi szakértőt: a Magyar Péter által moderált beszélgetésen betegközpontú egészségügyről, a hosszú várólisták és a területi egyenlőtlenségek leküzdéséről beszélt. Mellette Stumpf Péter politológus és egyetemi adjunktus, valamint Szigeti Balázs bűnügyi szakjogász indul a jelöltségért.

Szabolcs-Szatmár-Bereg 2., Nyíregyháza