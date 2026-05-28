Kasza Tibiék egyik cégénél idén 560 milliós volt az osztalék

2026. 05. 28. 20:31
Internetes kiskereskedelemmel foglalkozik a Manker Beauty Kft., ahol Kasza Tibin és feleségén, Kasza-Darai Andreán kívül még előbbi testvére, Kasza Gábor is tulajdonos, illetve vezető.

A cégnek a 2025-ös évben 2 milliárdos bevétele volt, 550 milliós profit mellett.

Ahogy az Elektronikus Beszámoló Portálon olvasható, ez az összeg az eredménytartalékba vándorolt, ám így is kivettek osztalékot: 560 millió forintot.

Volt már őrületes profitjuk

A cégnek a 2024-es évben 2,5 milliárdos bevétele volt, amiből 930 millió volt az adózott eredmény, azaz, a profit.

Ebből osztalékot is fizettek: 700 millió forintot vettek ki a cégből, a maradék profitot az eredménytartalékba helyezik.

