Kasza Tibiék egyik cégénél idén 560 milliós volt az osztalék

Internetes kiskereskedelemmel foglalkozik a Manker Beauty Kft., ahol Kasza Tibin és feleségén, Kasza-Darai Andreán kívül még előbbi testvére, Kasza Gábor is tulajdonos, illetve vezető.
A cégnek a 2025-ös évben 2 milliárdos bevétele volt, 550 milliós profit mellett.
Ahogy az Elektronikus Beszámoló Portálon olvasható, ez az összeg az eredménytartalékba vándorolt, ám így is kivettek osztalékot: 560 millió forintot.
Volt már őrületes profitjuk
A cégnek a 2024-es évben 2,5 milliárdos bevétele volt, amiből 930 millió volt az adózott eredmény, azaz, a profit.
Ebből osztalékot is fizettek: 700 millió forintot vettek ki a cégből, a maradék profitot az eredménytartalékba helyezik.
A többi celeb így teljesített
