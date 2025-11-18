Orosz Bernadett kérdezi Menczer Tamástól: Miért nem számít az életem?

A Parlamentben lépett oda Orosz Bernadett Menczer Tamáshoz, és tette szóvá neki, hogy miért büntették meg Szabó Tímeát több mint három millió forintra csak azért, mert felmutatta az ő, összevert arcú fotóját.

Ha engem kérdez, akkor mindenkit, aki nőket, vagy gyerekeket bánt, egy sötét, hideg verembe kellene élete végéig bezárni. Ha ebbe keres szövetségest, rám számíthat – mondta Menczer. Ezután kérdezte meg Orosz Menczert, hogy a „ szavazatokból kiderül, mégsem számít úgy az életünk.”

Miért nem számít az életem?

Menczer azt mondta: „Ez egyáltalán nincs így. Minden élet számít, és valóban minden erőszakot elutasítunk különösen, ha ez nő, vagy gyerek ellen irányul.” Azért történt a büntetés – tette hozzá a fideszes politikus -, mert a parlamenti vitában nem megengedett módon demonstrált Szabó. Ennek Önhöz és az ügyhöz semmi köze nincs.

Menczer párhuzamként megemlítette: „én volt, hogy megkérdeztem, hogy magyar válogatott mezben felszólalhatok, de azt mondták, hogy akkor a házelnök meg fog büntetni.”

Az Országgyűlés 112 igen, 56 nem szavazattal hatályában fenntartotta azt a házelnöki döntést, amely alapján Szabó Tímea (Párbeszéd) tiszteletdíja annak egyhavi összegével megegyező mértékben, 3 millió 403 ezer 562 forinttal csökken – írja az MTI. Szabó szeptember közepén még azt írta ki, hogy az „Igazságügyi bizottság ma elvette a fizetésemet azért, mert felmutattam az összevert Orosz Bernadettről készült fotót a nők elleni erőszakról szóló vita kapcsán. Ilyen 15 éve nem fordult még elő”.

Az MTI most azt írja, hogy Szabót azért büntették meg, mert az igazságügyi bizottság egyik szeptemberi ülésén előzetesen nem jelezte, hogy egy képet fog bemutatni a kapcsolati erőszak elleni érdemi fellépésről és az áldozatok hatékony védelmét szolgáló intézkedésekről szóló határozati javaslatának ismertetésekor.

A távirati iroda beszámolója szerint a bizottság elnöke többször is figyelmeztette rá a képviselőt, hogy tiltott szemléltetést végez és további szankciókra is számíthat. Az igazságügyi bizottság elnökének indítványára a testület határozatot hozott arról, hogy kezdeményezi a képviselő tiszteletdíjának csökkentését, amit a házelnök el is rendelt.

Szabó azt írta a döntés kapcsán:

Kövér és a fideszesek nem engem büntetnek, hanem a bántalmazott nőkbe rúgnak még egyet.

