Felmondta a Mediaworks tulajdonában álló cég a Népszava terjesztését, a lap holnapi száma sem jelenhet meg

Azonnali hatállyal felmondta a Mediaworks tulajdonában álló, a Fidesz holdudvarához sorolt nyomda- és terjesztőcég a Népszava szerződését, így a napilap május 29-i (pénteki) száma sem jelenhet meg.

A Népszava fennmaradása forog kockán – írja közleményében az újság, elismerve, hogy jelentős tartozásokat halmoztak fel a nyomda és a terjesztő cég felé. Ugyanakkor

a Mediaworks lépését ellenségesnek tartjuk, kiváltképp, hogy egy nyomdai, és terjesztési szempontból is monopolhelyzetben lévő cégről van szó, amely ráadásul szintén fenntart egy napilapot

– írja a szerkesztőség, utalva a Magyar Nemzetre, amit szintén ez a vállalat nyomtat és terjeszt.

A lapot korábban állami hirdetések és előfizetői díjak tartották életben: „a kormányzati hirdetések befogadásáról a lap tulajdonosai döntöttek, a szerkesztőséget nem vonták be a folyamatba. Ezzel együtt a szerkesztőségnek határozott fellépéssel sikerült visszautasítania a legaljasabb hirdetéseket, amelyek például bábjátékosként ábrázolták Soros Györgyöt vagy hazug vádakkal támadták Ursula von der Leyent, Volodimir Zelenszkijt és Magyar Pétert. A visszautasítást minden esetben egzisztenciális fenyegetés követte, de a szerkesztőség kitartott az elvei mellett” – tették hozzá.

Kritikus, baloldali újság

Az állami hirdetések miatt sok támadás ért bennünket, de sosem érte kritika a tartalmat. A Népszava az maradt, ami volt: baloldali újság. Az elmúlt tizenhat évben is következetes kritikusa volt az Orbán-rezsimnek

– áll a szerkesztőség közleményében, szerintük a lap munkatársai egyenes derékkal, következetes, kritikus attitűddel írták a cikkeiket.

A lap 153 éves történetében nem először fordult elő, hogy veszélybe került az újság fennmaradása, volt rá példa, hogy egy ideig nem jelenhetett meg az újság, de „a Népszava mégis túlélt világháborúkat, forradalmakat, válságokat, cenzúrát, betiltásokat, politikai rezsimváltásokat, sőt, gyilkosságokat is”.

Hogyan tovább?

A szerkesztőség azt írja, tovább működtetik az újság online felületét, a nepszava.hu-t, a megszerkesztett print újságot pedig digitális formában, a mobil Népszavában közlik. Az előfizetők továbbra is megkapják a mobil Népszavát.

Céljuk, hogy folytatni tudják az eredeti működést: szeretnék print formában is kiadni a lapot. Addig is a Népszava támogatására bíztatják az olvasókat.

Elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy kizárólag azokon múlik a fennmaradásunk, akik hajlandóak áldozni is azért, hogy ennek a 153 éves lapnak legyenek még új évfolyamai. A kormányzati hirdetések fontosak voltak, de a másik lábunk mindvégig az előfizetők, az olvasók áldozata volt. Nem politikai támogatásért kilincselünk, piaci alapon szeretnénk boldogulni és azt gondoljuk, hogy meg tudnánk élni – ha majd újra piaci viszonyok lesznek. Addig viszont valahogy túl kell élni.

– zárta közleményét a szerkesztőség.