Négy férfi összeverekedett Csepelen, az utcai balhé közben az egyikük több lövést is leadott

Csóti Rebeka / 24.hu
2026. 05. 28. 20:19
Mindegyiküket kórházban ápolják.

Négy férfi verekedett össze Csepelen a Kossuth Lajos utcán, a Szent Imre tér közelében – derült ki a Police.hu közleményéből. A rendőrség szerint a verekedés során többféle szúró-vágó eszköz is előkerült, valamint egy gumilövedékes fegyverrel több lövést is leadtak.

A bejelentést követően a helyszínre a mentőszolgálat is kiérkezett, mind a négy férfit kórházba szállították. Az adatgyűjtés és a helyszíni szemle egyelőre még folyamatban van, a rendőrség életveszélyt okozó testi sértés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást.

