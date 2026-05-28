21 Kutatóközpont: Sulyok Tamásnál még Novák Katalinnak is jobb a megítélése

A teljes népesség 64 százaléka (és a véleményt formálók 67 százaléka) gondolja úgy, hogy Sulyok Tamásnak távoznia kellene az államfői posztról, mindössze egyharmaduk szeretné azt, hogy kitöltse ciklusát, állítja a 21 Kutatóközpont felmérése, amelyet a Kontroll számára készített.

A megkérdezettek többsége szerint az lenne a legjobb, ha Sulyok önként lemondana, írja a lap. Az államfő érvelése szerint neki az Alaptörvénynek kell megfelelnie, azonban a válaszadók 57 százaléka szerint a köztársasági elnöknek elsősorban a nép akaratának kell megfelelnie, és nem az Alaptörvénynek. A megkérdezettek kétharmada szerint Sulyok Tamás nem tudta megtestesíteni a nemzet egységét. Ezt a Tisza-szavazók 90 százaléka, de még a fideszesek 12 százaléka is így gondolja.

Sulyok Tamás népszerűsége a korábbi elnökökhöz képest kifejezetten alacsony a felmérés szerint, kis különbséggel, de még a kegyelmi botrány miatt lemondott Novák Katalinnak is jobb jelenleg a megítélése, mint Sulyoknak. Ennek az egyik oka a kutatóintézet szerint az, hogy a válaszadók többsége úgy látta, nem nyilvánult meg fontos kérdésekben.

A kutatás a 2010 utáni köztársasági elnökök népszerűségét mérte. Négyük közül Áder János a legnépszerűbb. Őt Novák Katalin követi a sorban, akit a válaszadók 26 százaléka kedvel, több mint fele (51 százalék) viszont elutasít. Sulyok Tamásnak a legrosszabb a megítélése, Schmitt Pállal holtversenyben, a megkérdezettek 24 százaléka kedveli, 51 százaléka viszont elutasítja, 5-ös skálán 2,44-es az átlagpontszáma. Schmittnek is pont ugyanennyi az átlaga, de neki alacsonyabb az ismertsége, így a kedvelők és elutasítók aránya is valamivel alacsonyabb nála.