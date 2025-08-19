Napirend után: Miért nem vonzza Orbán konzervatív lázadása a fiatalságot?

A Napirend után a 24 Extra Csúcs csomagjának előfizetői számára érhető el teljes hosszában az oldalunkon; az adásban ezúttal az alábbi kérdésekre igyekszünk válaszolni:
- Nikolett: Az elmúlt hetek egyik adásában arról beszéltetek, hogy a politikusi szakma mennyire nincs elismerve, pedig fontos készségek szükségesek hozzá. Ezzel egyetértek és azt is gondolom, hogy a Fideszben több igen jó képességű politikus van. Elsősorban azonban Orbán Viktorról gondolom azt, hogy született politikus, de az én szememben ördögi képességekkel rendelkezik. Azzal a meglátásotokkal is egyetértek, hogy a Fidesz megsértődött a fiatalokra, és azért nem tudja normálisan kezelni a fesztiválokon előkerülő skandálást. A kérdésem: ha valaki a zsigereiben érzi a politikát, 35 éve benne van, hogy nem veszi észre, hogy a sértettsége viszi félre? Ez a Fidesz saját hübrisze?
- István: Ahogy a regények főszereplőit védi a plot armour, vagyis egy mágikus páncél minden csapástól, mivel a főhős nem halhat meg, úgy tűnik, ez hasonlóan működik a politikai támadások kapcsán a Tisza elnökénél is. A kérdés: kiterjed-e ez másokra is, illetve meddig tart a hatása? Előbbi kapcsán a leendő képviselőjelöltekre gondolok. Indokolt-e a nagy óvatosság a Tisza részéről, amikor a Kollár Kingát vagy Ruszin-Szendit ért támadásokat is látszólag könnyedén hárítja Magyar Péter páncélja? Van-e a kiválasztásban akkora kockázat, amikor a „tökéletes” és hibátlan jelöltet is akár AI hamisította videókkal és hanganyagokkal lehet lejáratni a választás napja előtti 72 órában?
- Dávid: Több adásban, a legutóbbiban is előkerült, hogy Orbánék nem tudják úgy megszólítani a fiatalokat, és uralni a közbeszédben a fiatalok által kedvelt tereket, mint ahogy külföldi illiberális társaik tudják. Szerintem egy lényeges megoldás a problémában, hogy Orbánék 15 éve hatalmi pozícióból beszélnek, míg az AFD, Le Pen vagy akár Trump is kisebb megszakítással, de ellenzéki szerepben volt/van (de utóbbi sem másfél évtizedig volt hatalomban). Ez az ellenzéki, lázadó szerep a mindenkori fiatalságé, és Orbánéknak ebben semmi valódi hitelessége nincs az említett ok miatt, mert pont ellenük lázadnak ezekben a terekben. Hogy kérdéssé formáljam meglátásomat: nem így van?
