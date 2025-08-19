Napirend után: Miért nem vonzza Orbán konzervatív lázadása a fiatalságot?

Napirend után: Miért nem vonzza Orbán konzervatív lázadása a fiatalságot?

Orbán Viktor ördögi képességei és politikai hübrisze, Magyar Péter mágikus páncélzata, valamint az is előkerült a Napirend utánban, hogy az örökös lázadó miniszterelnök, miért kevésbé hatékony az ifjúságnál, mint nyugati illiberális barátai. A nézői kérdésekre ezúttal Bánszegi Rebeka, Kerner Zsolt és Nagy Gergely Miklós választolt.