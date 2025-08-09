- Már egy napja nem működik az EESZT és a Központi Időpontfoglaló
- Az egészségügyi államtitkár Magyar Pétert kérdezte fel, hogy miért nem tesz semmit a leállt EESZT miatt
- Kiderült, hogy lehet felírt gyógyszert átvenni, amíg nem működik az EESZT
- Pottyondy Edina: Hol az ország miniszterelnöke, amikor 24 órája nem jutnak az emberek a gyógyszerükhöz?
- A drogügyi kormánybiztos Pogány Induló szigetes koncertje után: Lépni kell, ezt nem hagyhatjuk ennyiben. És lépni is fogunk
- Ötöslottó: itt vannak az e heti nyerőszámok
- Zelenszkij reagált Trump bejelentésére: „Az ukránok nem adják át földjüket a megszállónak”
- Karácsony Gergely levelet írt Rogán Antalnak
- Időjárás: piros figyelmeztetést adtak ki
- Kigyulladt egy mozdony az észak-balatoni vonalon
A nap legfontosabb hírei – 2025.08.09.
Varga Jennifer / 24.hu
Takács Péter Tusványoson
Varga Jennifer / 24.hu
Takács Péter Tusványoson
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!