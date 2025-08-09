„Levélben kértem Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjét, hogy mutassanak némi szerénységet és a Margit hídtól északra, a sűrűn lakott városrész közelében ne lőjenek fel rakétákat, és ebből a több mint 14 milliárdból ugyan oldják már meg, hogy a tűzijáték előkészületei és utómunkái miatt ne kelljen egy hétre lezárni a rakpartokat” – írta szombaton reggel Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi médiában.

Amint az a rendőrség pénteki közleményéből kiderült, már szombattól ideiglenes forgalomkorlátozásokra kell számítani a Szent István napi programok miatt Budapesten, ami egészen augusztus 23-ig tart majd.

Karácsony nehezményezte, hogy már a jövő hét végén, egy hétre egyszerre akarják lezárni a közúti forgalom elől a budai és pesti rakpartot is. Szerinte ezzel „a kormány megint a budapestiek türelmével és jóindulatával él vissza”. Karácsony úgy fogalmazott: „az összesen több mint 14 milliárd forintba kerülő állami ünnepség, ezen belül a 3,5 milliárdos (!) tűzijáték már nemcsak egyre nagyobb környezeti terhelést okoz a városnak, de idén a közúti közlekedést is lebéníthatja. Még ha el is fogadjuk, hogy ez az augusztus 20-i ünnepség egyik leglátogatottabb programja, akkor is tény, hogy az évről évre növekedő tűzijáték egyre nagyobb zaj- és légszennyezést okoz. Ez nem az én véleményem csupán, hanem hazai és nemzetközi vizsgálatok eredménye. Ezt tetézi idén a teljességgel indokolatlannak tűnő hosszú állami lezárás”.

A Városházán és a BKK-nál a munkatársaim hónapokig tervezik, hogy az elkerülhetetlen felújítások a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozzák, ezért a jövő hét végén, augusztus 15-én és 16-án lerövidítjük a programokat, és a budai rakpart állami lezárásával párhuzamosan a közúti forgalom használhatja a pesti rakpartot – addig legalább amíg a kormány le nem zárja azt is

– írta a főpolgármester.