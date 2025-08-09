eesztmagyar péternisztakács péter
Az egészségügyi államtitkár Magyar Pétert kérdezte fel, hogy miért nem tesz semmit a leállt EESZT miatt

2025. 08. 09. 14:57
Lassan egy napja nem működik a receptek kiváltásához és időpontfoglaláshoz is szükséges EESZT-rendszer. Takács Péter egészségügyi államtitkár délben arról írt, hogy a NISZ szakemberei folyamatosan dolgoznak a hiba elhárításán, de a poszt alá odakommentelt Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke is. Bemásolta a korábbi posztját arról, hogy a kormány lapít és Takács Péter nem tesz semmit.

Erre kicsit váratlan dolog történt, amit a Telex vett észre. Az egészségügyi államtitkár először bolseviknak nevezte Magyart, utána megkérdezte, hogy ő miért nem tesz semmit. Mármint az egészségügyi államtitkár kérdezte ezt az ellenzéki vezetőtől.

Miért nem szaladsz be a NISZ-hez és viszel magaddal 2 elosztókábelt?

– írta Takács Magyarnak.

Magyar annyit írt alá, hogy

Lemondani én fogok?

