Kiderült, hogy lehet felírt gyógyszert átvenni, amíg nem működik az EESZT

Takács Péter államtitkár a Facebookon írta le, hogy az elektronikus igazgatást érintő hiba, amelynek köszönhetően egy napja nem működik az EESZT sem, egy hardverelem meghibásodása miatt állt elő, ennek az elhárítását már elkezdték. A DÁP és más ügyintézési portálok működése helyreállt, de az EESZT és a receptek kiváltása még mindig nem működik.

Azt is közölte, hogy amíg ez történik, hogyan lehet kiváltani a felírt gyógyszereket:

A hiba elhárításáig megoldás lehet, hogy amennyiben a beteg rendelkezik Felírási Igazolással, annak bemutatásával a felírt gyógyszereket a patika támogatással kiadhatja. Amennyiben a beteg nem rendelkezik Felírási Igazolással, de bármilyen egyéb orvosi dokumentációban szerepel a felírt készítmény neve, hatáserőssége és adagolása, a gyógyszertár a felírt gyógyszert támogatás nélkül, teljes áron tudja a beteg részére kiadni a rendszer helyreállásáig. A papír alapú vényre felírt gyógyszerek a megszokott rendnek megfelelően, támogatással kiadhatók. Ezen felül a Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyelti pontokon papír alapú receptírást is biztosítani kell. Az ügyeleti pontok elérhetőségéről a 1830-as hívószámon lehet érdeklődni.

– írja Takács, aki korábban Magyar Pétert is felkérdezte, hogy miért nem tett semmit az EESZT helyreállításáért.