Pottyondy Edina: Hol az ország miniszterelnöke, amikor 24 órája nem jutnak az emberek a gyógyszerükhöz?

A nyári szünet kellős közepén 24 órája nincs EESZT, nincs felhő, én sem tudom kiváltani a gyógyszerem. A legjobb tanács eddig az volt, hogy menjek be a SOTE-ra, ott van ügyelet. Azon gondolkodom, hogy mi a nagyobb szívás. Nem bevenni a gyógyszert, és vállalni az ezzel járó egészségügyi kockázatot, vagy a kislányommal átmenni a város másik felébe, x órát várakozni a hőségben, mert gondolom a szerencsétlen ügyeletes orvos arra nincs felkészülve, hogy fél Budapest nála kajtat majd papír alapú receptért.

– írja Pottyondy Edina a Facebookon. A digitális közigazgatás nagy része még pénteken omlott össze. Takács Péter szerint hardveres hibáról volt szó, és a rendszer nagy része mára helyreállt. Az EESZT viszont még mindig nem működik. A receptek kiváltására és felírására az államtitkár több verziót is ajánlott.

Tényleg! Hol van ilyenkor Orbán Viktor? Hol az ország miniszterelnöke, amikor 24 órája nem jutnak az emberek a gyógyszerükhöz. Amikor áradás van, akkor kint pózol a gátakon. Most miért nem látjuk, ahogy mondjuk informatikusoknak segít? Például hogy azt üvölti nekik, hogy Hajrá Magyarország! Hajrá magyar informatikusok! Éljen a digitális honfoglalás! És közben már biztos készül a kormányzati kampány a mocsok ukránokról, akik elrontották a felhőt.

– teszi hozzá Pottyondy.