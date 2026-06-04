„A királynő visszatért” – 25 évvel fiatalabb játékos oldalán lép pályára Serena Williams

A 44 éves amerikai legenda kedden jelentette be, hogy újra pályára lép, méghozzá női párosban. Partnere egy mindössze 19 éves játékos, a világranglistán 9. helyen álló Mboko, aki alig várja már a közös teniszezés örömét. Ezt bizonyítja, hogy közösségi oldalára ezt írta közös fotójukhoz:

A királynő visszatért!

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Victoria Mboko (@vickymboko) által megosztott bejegyzés

Mboko azt is közölte, megtiszteltetés számára, hogy egy ilyen legendával játszhat együtt. Az egyéniben 23-szoros Grand Slam-tornagyőztes Williams 2022-ben vonult vissza.