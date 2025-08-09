Kigyulladt egy mozdony az észak-balatoni vonalon

Tűz ütött ki szombat délelőtt 10:02-kor Szombathelyről a budapesti Déli pályaudvarra elindult Kék Hullám InterCity mozdonyának gépterében Balatonakali-Dörgicse és Aszófő között – közölte a Mávinform honlapján.

A lángokat mozdonyvezető sikeresen eloltotta, nem sérült meg senki, az eset miatt ugyanakkor késésre lehet számítani.

A Záhonyból a zánkai Erzsébet-táborba elindult Szabolcsi Tekergő Expresszvonat helyett Aszófőtől pótlóbusz jár, a táborból Záhonyba induló Szabolcsi Tekerő pedig csak Aszófőtől közlekedik, odáig pótlóbusszal lehet utazni.