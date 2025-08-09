Már egy napja nem működik az EESZT és a Központi Időpontfoglaló

Augusztus 8-án, péntek délután elérhetetlenné vált számos állami oldal, köztük az EESZT, a magyarorszag.hu és a Központi Időpontfoglaló is. Amint a 24.hu aznap beszámolt róla, a webcímekre látogatókat különféle hibaüzenetek fogadták, ezzel együtt pedig az e-receptek kiváltása és a DÁP alkalmazás használata is lehetetlenné vált.

Csaknem egy teljes nappal később, augusztus 9-én, szombat kora délután az EESZT és a Központi Időpontfoglaló továbbra is elérhetetlen, a magyarorszag.hu és a DÁP alkalmazás viszont látszólag helyreállt.

A leállás okáról egyelőre nem közöltek információt.