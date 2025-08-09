eeszthibaleálláse-recept
Tech

Már egy napja nem működik az EESZT és a Központi Időpontfoglaló

24.hu
2025. 08. 09. 12:32

Augusztus 8-án, péntek délután elérhetetlenné vált számos állami oldal, köztük az EESZT, a magyarorszag.hu és a Központi Időpontfoglaló is. Amint a 24.hu aznap beszámolt róla, a webcímekre látogatókat különféle hibaüzenetek fogadták, ezzel együtt pedig az e-receptek kiváltása és a DÁP alkalmazás használata is lehetetlenné vált.

Csaknem egy teljes nappal később, augusztus 9-én, szombat kora délután az EESZT és a Központi Időpontfoglaló továbbra is elérhetetlen, a magyarorszag.hu és a DÁP alkalmazás viszont látszólag helyreállt.

A leállás okáról egyelőre nem közöltek információt.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
CATL: biztonsági hiányosságokról beszél az elbocsájtott mérnök – a gyár és a kormányhivatal cáfol
Zalaegerszegi díler buktatta le a budapesti droglabort
Nobel-békedíjra terjesztik fel Donald Trumpot
Magyar Péter: Megemelem a kalapom azon politikusok előtt, akik nem indulnak 2026-ban
CATL: biztonsági hiányosságokról beszél az elbocsájtott mérnök – a gyár és a kormányhivatal cáfol
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik