Zelenszkij reagált Trump bejelentésére: „Az ukránok nem adják át földjüket a megszállónak”

2025. 08. 09. 11:53
Ukrajna alkotmányában rögzített területi integritása nem lehet tárgyalási alap – jelentett ki szombaton Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miután Donadl Trump péntekre virradóra részleteket árult el a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tervezett találkozójáról. A találkozót – amelyre sokan potenciális áttörési lehetőségként tekintenek – várhatóan Alaszkában tartják meg jövő pénteken.

A CBS korábban arról számolt be, hogy a Fehér Ház békeszerződést javasol az európai szövetségeseknek, amelynek értelmében Ukrajna hatalmas területeket adna fel. A szerződés feltételei szerint Oroszország megkaphatja a Donbaszt és a Krím-félszigetet, de kivonná csapatait Ukrajna más részeiből, ahol több helyen jelenleg is tartja magát. A Fehér Ház ezt nem erősítette meg, de Trump korábban azt mondta, hogy a megállapodás „némi területcserét” is magában fog foglalni. Trump azzal gyakorolt nyomást az ukrán elnökre, hogy azt mondta: „készüljön fel, hogy valamit alá kell írnia”.

Volodimir Zelenszkij a Telegramon közzétett nyilatkozatában hangsúlyozta, hogy a tartós béke megteremtéséhez Ukrajnának szerepet kell kapnia a tárgyalóasztalnál. Közölte: Ukrajna „nem fog Oroszországnak semmilyen jutalmat adni azért, amit tett”, és hogy „az ukránok nem adják át földjüket a megszállónak”.

Bármely megoldás, amely Ukrajna nélkül születik, egyben a béke ellen is szól. Nem hoz semmit. Ezek döglött megoldások, soha nem fognak működni

– fogalmazott az ukrán elnök.

