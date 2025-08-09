A drogügyi kormánybiztos Pogány Induló szigetes koncertje után: Lépni kell, ezt nem hagyhatjuk ennyiben. És lépni is fogunk

„Azt már látható, kire nem számíthat a társadalom a drog elleni küzdelemben (…) Hiába próbáltuk, az értelmes szó nem volt elég. Lépni kell, ezt nem hagyhatjuk ennyiben. És lépni is fogunk.

– mondta el Horváth László drogügyi kormánybiztos egy Facebook-videóban Pogány Induló szigetes koncertjére. A koncerten ismét zúgott a

Mocskos Fidesz!

Ezúttal viszont a rapper becipzározta a száját a színpadon. Az viszont nem maradt el, hogy megkérdezze a színpadról a közönséget, hogy szívtak-e már rendesen.

Horváthot régóta ez a kérdés zavarja, ezért egyszer már nekiment a Pogány Induló néven zenélő Szirmai Marcellnek. Szirmai akkor azt mondta egy koncerten:

Szarok az új törvényekre, kurvára leszarom egyébként. Csak egyedül benneteket féltelek. Ezért nagyon halkan kérdezem meg, hogy rendőr meg ne hallja, szívtatok ma rendesen?

