Időjárás: piros figyelmeztetést adtak ki

Nemcsak folytatódik, hanem fokozódik a hőség a hétvégén. A HungaroMet veszélyjelző oldalán szombatra figyelmeztetés van érvényben hazánk déli és középső tájaira, hét megyében első, míg egyben, Csongrád-Csanád vármegyében másodfokú. Előbbi esetben ez azt jelenti, hogy a napi középhőmérséklet meghaladja a 25, míg utóbbinál a 27 Celsius-fokot. Vasárnap még tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban

33-39 fokot mérhetünk, Csongrád-Csanád vármegyére harmadfokú, piros figyelmeztetést adtak ki a 29 fok feletti napi középhőmérséklet okán.

Az Időkép.hu azt írja, veszélybe kerülhet a napi országos melegrekord, mivel 1948. augusztus 10-én Csongrádon és Túrkevén is kereken 39 Celsius-fokot regisztrált a HungaroMet. Emellett jelenleg máshol is figyelmeztetés van érvényben vasárnapra, a középső és a déli országrészben másod, keleten és nyugaton elsőfokú. A két kivétel Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, ahova nem adtak ki figyelmeztetést a hőség miatt.

9 fotó

A forróság mellett zivatarok is kialakulhatnak, a HungaroMet szerint vasárnap délután, este az északkeleti határ közelében illetve északnyugaton van esély egy-egy zivatarra viharos (60-75 km/h) széllökés kíséretében”. Ezért pedig Borsod-Abaúj Zemplén és Győr-Moson Sopron vármegyére érvényes elsőfokú figyelmeztetés a zivatarok miatt. .

A Kiderül.hu előrejelzése alapján hétfőre enyhül a kánikula. Derült, napos idő várható, csak kevés felhő képződhet, csapadék nem lesz. Az északkeleti, északi szél többfelé megélénkül, a Tiszántúlon erős széllökésekre is számítani kell. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 23 fok között alakul, az északi völgyekben lesz a hidegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között várható, északkeleten lesz a hűvösebb.