Cserepad, FTC-vezérség, celebélet, Porsche, híres barátnők, valóságshow-k – Berki Krisztián tragikus véget ért története

A pénteken elhunyt Berki Krisztián másfél évtizedet töltött a nyilvánosság frontvonalában. A 41 évesen meghalt korábbi futballista, későbbi cégvezér és médiaszereplő-influenszer történetét megannyi botrány, feljelentés, címlap kísérte. Karrierjének kezdete, átalakulása és vége egy története annak a Magyarországnak, amely kulisszája volt a Berki-shownak.

Rendkívül fontos, hogy az élet miért dob eléd egy ugyanolyan leckét akár másodszor

– mondta Berki Krisztián április 4-én a TV2 reggeli műsorában, utolsó nyilvános szerepléseinek egyikén. Azért hívták meg, hogy beszéljen arról, miként próbálja feleségével helyrehozni házasságát.

A szerződésben előírt 1,2 milliárd forintnál jóval többet fordítanának a stadionra is

– mondta Berki Krisztián, az FTC labdarúgócsapatát működtető cég vezérigazgatója, 2007-től igazgatósági tagja 2008 júniusában a Világgazdaságnak, miután a lap arról kérdezte, hogy a ferencvárosi sporttelepet nem sokkal korábban megvásárló megvásárló Esplanade Kft. milyen stradionberuházást tervez.

A két nyilatkozat között nagyjából tizennégy év telt el, a távolság azonban beláthatatlan. Berki élete és halála e másfél évtized Magyarországának, nyilvánosságának, popkulturális szcénájának az ikonikus, tragikus véget ért története. Egy pályaív a cserepadról a legnépszerűbb magyar futballcsapat vezetésén, büntetőfeljelentéseken, botrányokon, herevasaláson át a valóságshow-kig, az Instagram-sztárságig.

Több mint egy játék: cserepadtól az igazgatói székig

A BÜSKE, azaz a Budapesti Ügyvéd Sport- és Kulturális Egyesület: utolsó életszakaszának fényében ironikus módon e klub volt Berki futballpályafutásának utolsó csapata a 2008/2009-es évadban az MLSZ nyilvántartása szerint. A kapus korábban megfordult Dunakeszin, Diósgyőrben, valamint volt az FTC igazolt játékosa is, noha hivatalos mérkőzésen nem viselte a zöld-fehérek mezét.

A futballt fiatalon abbahagyta, előbb a vendéglátóiparban helyezkedett el, majd az Aprilia motoros cég kereskedelmi vezetője lett. Ezt a vállalkozást éppen az a Rieb György vezette, akit 2007-ben az FTC elnökévé választottak, hogy aztán igazgatóvá nevezze ki Berkit a zöld-fehéreknél. Beszélgetőpartnereink közül többen is azt mondták, szoros érzelmi kapcsolat kötötte össze a két férfit, Rieb, ahol tudta, segítette a fiatalembert. A mai mondások nem különböznek a korabeli tudásoktól, hiszen a Népszabadság forrásai egybehangzóan azt állították egy 2011-es cikk szerint:

Ő Gyuri legkedvesebb munkatársa. Mintha a fogadott fia volna.

Alighanem ennek a kapcsolatnak köszönhetően lehetett úgy igazgató a legnagyobb magyar klubnál mindössze huszonhét évesen, hogy nem beszélt angolul, nem volt felsőfokú végzettsége, valamint szakmai tapasztalata, megítélése pedig legalábbis ellentmondásos maradt.

Igaz, azzal nem lehet vádolni mentorát, hogy „wellness-állást” garantált volna neki, elvégre a zöldek történelmük leggyászosabb időszakát élték a Berki-korszak kezdetekor. A folyamatosan pénzügyi problémákkal küszködő klubot kizárták az NB I-ből, 2006-tól az NB II-ben szerepelt. Hosszú ideig tartott a megmentő keresése, mígnem az angol Kevin McCabe 2008 tavaszán megérkezett, hogy befektetőként részint új stadiont emeljen, részint visszajuttassa a klubot az első ligába. Ez utóbbi célt 2009-re el is érte a csapat. Berki is a fedélzeten volt a visszatérés idején, egészen 2010 nyaráig irányított, majd távozott posztjáról.

Ezután a cég új vezetői feljelentéstervezetet készítettek, ám a papíron részletezett ügy akkor nem jutott el a rendőrségig. A Népszabadság szerint dokumentum lényege az volt, hogy Berki – több részletben – 24 millió forintot vett fel a futballrészleg házipénztárából, ennek sorsáról azonban többszöri felszólításra sem számolt be. Hogy miért nem jutott hatóságig az ügy, arra Alexander Gerstl, a Berkit váltó vezető azt felelte a lapnak: „No comment.”

A 2010-es kormányváltás után a Fidesz eltökélt szándéka volt, hogy rendet tesz a legnépszerűbb magyar klub környékén, Kubatov Gábor pártigazgató érkezett elnöknek. A terv az volt, hogy az egylet visszaszerzi a futballrészleget az angol befektetőtől, aki szeretett is volna mihamarabb túladni azon.

Ekkor vettek újabb váratlan fordulatot az események: McCabe szándéknyilatkozatot írt alá Berkivel, a BK Management Kft. tulajdonosával arról, hogy a vállalkozás átveszi a labdarúgó-vállalat irányítását. Berki egy Porschéval érkezett a sajtótájékoztatóra, amelyen megerősítette, hogy McCabe rábízta az FTC-küldetés teljesítését: rá várt a feladat, hogy letárgyalja a klubvezetéssel az átadás-átvételt.

Méltatlannak tartjuk, ami történt, tanácstalanság és döbbenet ül rajtunk, mert nem tudjuk, mi történik, mi most a feladata Berki Krisztiánnak, akit McCabe egyszer már elküldött, magyarázat nélkül, most mégis visszakerült

– mondta a fejleményről Kocsis Máté jelenlegi Fidesz-frakcióvezető, akkori FTC-alelnök. Ekkor már fel is jelentették a 24 milliós ügy miatt, mely korábban nem jutott el a hatóságig, az ügyészség végül azt állapította meg, hogy nem történt bűncselekmény. Kubatov, a frissen megválasztott FTC-elnök így jellemezte megbeszéléseit Berkivel:

Találkoztam már komolyabb tárgyalópartnerrel is.

Akárhogy is, az egyeztetések eredményre vezettek, a klub visszakapta a futballcéget, Berki FTC-kapcsolata pedig véget ért. Igaz, a futballal akkor még nem szakított. Volt idő, amikor a Vasasnál jelent meg állítólagos befektetők képviselőjeként, hogy aztán később Vácon is kalandos ügyben bukkanjon fel a neve.

Az MLSZ 2013-ban kizárta a csapatot az NB II-ből, mivel háromszor nem állt ki soron következő mérkőzésére. Korábban bonyolult üzleti vita zajlott a klubnál, a helyzet felszámolással fenyegetett, amikor Berki közvetítésével érkezett egy megmentő, John Marshall ingatlanfejlesztésekkel foglalkozó vállalkozó. A felek megállapodtak abban, hogy az angol üzletember 42,5 millió forintért megveszi a többségi tulajdont Héger Józseftól, ám a vevő feltételül szabta a cég átvilágítását, amit az eladó elutasított, mivel nem tudott vagy akart felelősséget vállalni a regnálása előtti időszak ügyeiért. A Népszabadság szerint kalandos megoldást találtak a felek, hogy elmozduljanak a holtpontról:

A megrekedt tárgyalások újraélesztéséhez egy új ötlet adta az alapot. Mivel a Dunakanyar-Vác tele volt adóssággal, a felek azt találták ki: létrehoznak egy új, a futballcég százszázalékos tulajdonában álló társaságot (ez lett a JMV-Invest), amelybe apportálják a legfőbb értéket, az indulási és licencjogot. Az új cégbe a britek jelölhették a szakmai és a gazdasági vezetőt, a Dunakanyar-Vác pedig lényegében kiürült volna. Az erről szóló szerződést aláírta mindkét fél, továbbá a jogi képviselők is.

A sporttörvény egyik előírása miatt végül nem valósulhatott meg a trükkös üzlet, amelynek előkészítésében Berki képviselte az angol üzletembert. Ezzel búcsúzott érdemben a futball világától, ám addigra már más ügyekkel került a média fókuszába.

Herevasalás, celeb barátnők, valóságshow-k, büntetőfékezés

Berki már a Fradi-időszakban belépett a celebek világába, a bulvármédia már akkoriban foglalkozott a magánéletével, miután eljegyezte Oszter Alexandra színésznőt. A Blikk a szakításról azt írta:

Alexandra a párja szerint túlzottan sokat foglalkozott az esküvővel. Mivel a férfi nem bírta az állandó stresszt, az utolsó pillanatban inkább szakított Alexandrával, mondván, túl gyors a tempó, amelyet a lány diktál.

E korszakának elején hírességekkel járt (hosszabb-rövidebb ideig együtt volt Kapocs Zsókával, Oszter Alexandrával, Polgár Krisztával és Szabó Zsófival is), későbbi partnerei (Hódi Pamela és Berki Mazsi) viszont inkább neki köszönhetően lettek híresek, csúcskategóriás influenszerek. Jellemző, hogy az nlc.hu 2012-ben rendkívüli hírként számolt be arról, hogy Berkinek „civil” barátnője van.

2013 végén született meg Hódival közös kislányuk, Zselyke, akinek születésekor Berki éppen külföldön síelt, így helikopterrel sietett haza. A pár popkulturális hatását jól mutatja, hogy a következő években megugrott a Zselyke utónevek száma idehaza az újszülöttek körében. Különválásuk után évekig olvashattunk a gyerekelhelyezéssel kapcsolatos pereskedésük részleteiről, a legfrissebb fejlemény az volt, hogy a bíróság nem jogerősen Pamela javára döntött.

Bő négy évvel ezelőtt jelentették be Berki Renátával (aki Mazsi néven lett ismert), hogy egy párt alkotnak. A múlt év végén megszületett közös gyermekük. Az idén februárban aztán már arról cikkeztek az újságok, hogy a pár kapcsolata válságba került, Berki állítólag egy hotelbe költözött, március végén viszont „Együtt, erősebben, egy irányba” képaláírással posztolt közös fotót Berki Mazsi.

Apropó Instagram: míg Berki Renáta és Hódi Pamela közösségi oldalain sok szponzorált poszt lelhető fel, addig Berkinél nemigen lehetett látni fizetett hirdetéseket. Egy lapunknak nyilatkozó szakértő szerint ennek több oka volt: Berki mögött nem állt ügynökség, maga intézte az együttműködéseket, amelyek nem is haladtak olajozottan. Ennek persze főbb oka balhés élete, hiteltelensége, priusza és legutóbbi büntetőfékezéses története volt. Tavaly júliusban felfüggesztett börtönbüntetést kapott, miután egy busz előtt taposott a fékre. Arra hivatkozott, hogy a sofőr agresszív stílusban vezetett, de ez önmagában is magyarázza, miért nem tolongtak a márkák, hogy pénzért a felületeire kerüljenek.

Berki egyébként sem először került szembe a törvénnyel, korábban egy hatmilliárdos csalási ügy miatt kértek rá felfüggesztett börtönt, és ebben az ügyben a médiaszereplő el is ismerte bűnösségét. A vádirat szerint 7,6 millió forint kárt okozott a költségvetésnek.

Instagram-oldalának csütörtökön 332 ezer követője volt. Berkiéknek YouTube-csatornájuk is volt, ahol az életükről vlogoltak – ott 40 ezren követték őket.

Ha nem a pénzügyeiről, közlekedési szabálytalanságairól, kapcsolatainak részleteiről vagy amiatt hallottunk Berkiről, mert átúszta a jeges Dunát, akkor azért, mert kivasaltatta a heréit. Igaz, az eset után hat évvel, 2020-ban így nyilatkozott Hajdú Péternek a történtekről:

Soha nem történt meg. Nem kapcsoltuk be a bőrfeszesítőt. Egy egész országot átvertünk a nézettségért. A konkurens csatornánál pedig erről beszéltek az akkor legnagyobb műsorukban, a Heti Hetesben. Elmentem herét vasaltatni, a plasztikai sebész megnézte, megvizsgálta, majd azt mondta: még nem kell.

Berki a média több területén is kipróbálta magát: 2012-ben a Rádió Face-nél dolgozott, 2014-ben Czippán Anett mellett a FEM3 Cafén vezetett műsort, feltűnt a többi között az Édes Életben, az Éden Hotelben, illetve az Ázsia Expresszben is. 2020-ban a Life TV-n lett műsorvezető, partnere Demcsák Zsuzsa volt, a csatorna tavaly tavasszal vált meg tőle. A Blikk akkor azt írta, a vezetők egy ideje már fontolgatták az elküldését és bár nem a büntetőfékezés miatt tették, az is szerepet játszott a döntésükben.

A Fradi után a bizniszben

A Fradi vezetése mellett, illetve utána egész cégbirodalmat gründolt Berki, aki nem csupán a celebléttel foglalkozott. Az Opten adatbázisa alapján kilenc cégben is érdekelt volt. Közös ezekben, hogy viszonylag rövid úton valamennyi bedőlt, illetve többnyire kényszertörléssel fejezték be pályafutásukat. Jellemzően az adóhivatal futott a pénze után, de nem találta a székhelyén az adós céget, ezért a cégbírósághoz fordult intézkedésért, aminek a vége jellemzően a törlés lett.

Az Optenben fellelhető legrégebbi, 2007-es alapítású Berki-cég az éttermi, mozgó vendéglátásra gründolt BK Service Szolgáltató Kft. nem húzta sokáig, 2009-ben az adóhatóság végrehajtást indított ellene, 2012-ben pedig már a felszámolásnál tartottak.

Több céget is alapított 2010-ben, ezekben Szokai Imre Mártonnal közösködött. A zöld-fehéreknél Berki sportigazgató, ifjabb Szokai (az egykori ÁPV Rt.-elnök Szokai Imre fia) marketingvezető volt. Együtt hozták létre egyéb sporttevékenységre a BK Sports Agency Kft.-t, de mindössze két év kellett, hogy az végelszámolásba forduljon, majd a kijelölt végelszámoló kérte a kényszertörlési eljárás elrendelését. Nagyjából ez a koreográfia ismétlődött az ingatlanos Leo Cristiano Kft. esetében is, amit Berki BK Imperium Ingatlanfejlesztő Kft. néven hozott létre, majd üzlettársként és ügyvezetőként csatlakozott hozzá Szokai. Ő vezette az előző cégekhez hasonlóan rövid életű BK Management Group Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t is. A cégpapírok alapján ezzel is az adóhivatalnak gyűlt meg a baja, végrehajtást indított, de alighanem eredménytelenül, mert a NAV végül törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett a céggel szemben. Miközben tehát Berki állandó szereplő volt a tévéképernyőn, a hivatalok nem találták. Ilyeneket írt végzéseibe a cégbíróság:

A Cégbíróság tudomást szerzett arról, hogy a cég székhelyén, telephelyén, fióktelepén nem található, és a cég képviseletére jogosult személyek lakóhelye is ismeretlen, vagy a kézbesítési megbízottja nem fellelhető, ezért az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárást megindítja.

Egy másik cég, a SLADE INVEST Gazdasági Tanácsadó Kft. esetében – amelyet Berki egy Seychelle-szigeteken bejegyzett offshore cég után vett a nevére, az ügyvezetését pedig Szokaira bízta – azt írta a bíróság, hogy Berki utolsó ismert lakóhelye Floridában van, végzését pedig a Cégközlönyben történő közzététel útján kézbesíti, mivel az irat kézbesítése postai úton nem lehetséges kézbesítési megbízott hiányában. A közlendő amúgy az volt, hogy a bíróság a céget eltiltja a további működéstől, egyben megszűntnek nyilvánítja, és elrendeli kényszer-végelszámolását.

A celeb 2013-ban alapította a BK Consultant Kft., de a tanácsadással, PR-rel és kommunikációval foglalkozó cég bő egy évvel később már a végelszámolásnál tartott, 2018-ban pedig itt is kényszertörlést rendelt el a bíróság. Némi adótartozásnak van nyoma, a NAV 45 ezer forint követeléssel jelentkezett be az eljárásba.

Izgalmasabbnak látszik a BK Movie Star Film és Produkciós Kft. esete, amelynek a bejegyzései között vagyoni részesedés lefoglalása, kényszertörlés, felszámolás váltogatja egymást. A film-, videó- és televízióműsor-gyártásra alapított társaságban 2015-ig volt tag Berki (rövid ideig volt feleségével, Hódi Pamelával együtt), azután a beregszászi illetőségű Kiss Norbert jegyezte a céget. Berki éppen csak kiszállt, amikor a bíróság 2016-ban megindította az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárást.

Berki Krisztián, a Magyarországunk

Valószínűtlenül közelről néztük a közösségi média szűrőin át Berki Krisztián életét. Története éppen ezért a 2010-es évek Magyarországának és nyilvánosságának sztorija is. Egy olyan emberé, aki nehéz gyerekkort tudott maga mögött, hogy aztán megtalálja mentorát, aki minden tapasztalat, képzettség nélkül a vezérigazgatói székig repíti, ami szinte automatikusan jelentett belépőt a hírességek világába.

A celebritások között már kigyúrt aranyifjúként élte életét, hogy aztán 2013-ban az Édes Élet című realityben elkezdje valóságshow-életét, amely a kereskedelmi média logikája szerint körhintába ültette: sorra járta a műsorokat, a címlapokat, szolgáltatta az érdekességeket. Hogy a valóságtól hogyan emelte el a virtuális élete, azt jól példázza, hogy 2016-ban a mobiltelefonjával maga rögzítette, majd tette ki az Instagramra a videót, amelyen az látható, hogy több mint 250 kilométeres sebességgel hajtja Porschéjét az M7-es autópályán. Miután publikálta tettét, fel is jelentették közúti veszélyeztetés miatt.

Ez az eset már jól példázta, hogy mi felé tartott ő, és merre tartott a kortárs nyilvánosság. E gyakorlat totális kifeszítését akkor végezte el, amikor élőben közvetítette felesége vajúdását. A Blikk így tudósított az eseményről:

Valamivel 23 óra előtt azonban újra elindult az adás, és Mazsi erős rosszullétével folytatódott #AlegkisebbBerki. Elkezdődött a vajúdás. Medencés lazítás, majd több vizsgálatot követően az orvos azt javasolta, kezdjék meg a császármetszést megelőző érzéstelenítést.

A közösségi médiában szűrőkkel alakított képét adta el úgy, hogy élőben közvetítette a felesége vajúdását. Az eseményt 1490 forint ellenében lehetett megtekinteni egy platformon. Berki a médiaesemény után tudatta, hozzávetőleg 32 ezren nézték az online streamet. Azaz a részletek ismerete nélkül, a listaárral kalkulálva – a Pénzcentrum számítása szerint – akár közel 50 millió forintot is kasszírozhatott.

Ekkor már régen túl volt azon, hogy kiismerhetetlen okból, leginkább ismert fideszes kottáknak megfelelően, elindult a főpolgármester-választáson. Mindössze 4045 szavazatot kapott, éppen hogy fél százalékot ért el. Bicskanyitogató fellépései egyikén arról beszélt az ATV-n, hogy csak egyszer veszi fel ingjeit, utána a kukába dobja azokat. A beszélgetés úgy ért véget, hogy teátrálisan elhagyta a stúdiót, mert szerinte Rónai Egon műsorvezető nem kedveli, miután ő ferencvárosi, a házigazda pedig közismerten MTK-szurkoló. Már az indulásáról szóló bejelentését is úgy tette meg, hogy kimászott egy medencéből.

Akikkel beszéltünk, többnyire nem nehézfiúként írták le, sokkal inkább svihákként, aki irtózatosan szomjazta a figyelmet. Erről álmodott gyerekként: pénzről, hírességről, nőkről, címlapokról. Mindet megkapta.

Sokan alighanem úgy tudják, herevasalós nyilatkozata alapján ő is, hogy használta a a médiát azért, hogy elérje céljait. Talán akadnak olyanok is, akik úgy látják, a rendszer használta őt. Főként azok után, hogy Berki Krisztián élettörténete nem mese, hanem tragédia lett. Az egykori aranyifjú, aki a semmiből jött a magyar futball legnagyobb klubjának igazgatói székébe, hogy aztán a nyilvánosság első sorában bitorolja oly sok magyar figyelmét, aki átutazta a világot, luxusautókat hajtott, hírességekkel töltötte az életét, pénteken meghalt. A rendőrség tájékoztatása szerint kábítószergyanús anyagokat találtak a lakásán. Holttestére 9 éves lánya talált rá.

A 24.hu hírét a tragédiáról kevesebb mint hét óra alatt majd fél millióan olvasták el, az összes, vele kapcsolatos hírünket ez idő alatt nagyjából egymillióan. Nincs párja ennek az érdeklődésnek.

Berki Krisztián sűrű élete 41 évig tartott.