Berki Krisztiánt ugyanabban a számlagyárügyben hallgatták ki gyanúsítottként, mint Kuna Tibort

Folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt gyanúsítottként hallgatták ki Berki Krisztiánt a NAV Bűnügyi Igazgatóságán 2016 őszén. Berkit ugyanabban az ügyben hallgatták ki gyanúsítottként, mint néhány hónappal utána Kuna Tibort, a Fidesz egyik kedvenc vállalkozóját, akinek kommunikációs cégei összességében milliárdos állami megbízásokat nyertek el az utóbbi években, írja a 444.

A gyanú szerint Berki vállalkozása, a BK Movie Star Kft. 2013 októbere és 2014 szeptembere között olyan számlákat szerepeltetett a könyvelésében, amik mögött nem volt valós gazdasági teljesítés, azok csak azért kerültek be a könyvelésbe, hogy áfatartalmukat le lehessen vonni.

Az adónyomozók szerint Berki a fiktív számlák befogadásával 7,6 millió forint kárt okozott a költségvetésnek. A befogadott számlák ugyanattól a számlagyáras céghálózattól származhattak, mint ahonnan a fideszes nagyvállalkozó, Kuna Tibor Young and Partners nevű cégébe is kerültek papírok. Berkihez ugyanúgy jutottak el adónyomozók, mint Kunához: miután feltérképezték a milliárdos kárt okozó, bűnszervezetben működő számlagyár cégeit, megnézték, hogy azok kiknek állítottak ki bizonylatot, így került a látókörükbe Berki Krisztián és Kuna Tibor is.