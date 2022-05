41 éves korában meghalt Berki Krisztián, írja a Blikk.

A halálhírt a Bors megkeresésére a celeb felesége, Berki Mazsi megerősítette. Mint fogalmazott,

sajnos a hír igaz, Krisztián meghalt.

Pénteken reggel több autóval szállt ki a rendőrség egy budapesti IX. kerületi társasházba és a helyszínre egy mentőautó is érkezett. A házban Berki Krisztián lakott. A szomszédok állítólag már több napja kiabálásokat és veszekedéseket hallottak a focikapusból lett médiasztár lakása körül.

A helyszínen tartózkodik Mazsi, valamint volt felesége, Hódi Pamela és a lánya is.

A környéket lezárták, a lépcsőházba csak azokat engedik be, akiknek oda szól a lakcímük, erről már az Origo ír.

A 24.hu érdeklődésére a BRFK sajtóosztálya azt közölte, egy haláleset miatt zajlik helyszíni intézkedés, és idegenkezűség gyanúja nem merült fel az ügyben. Eszerint nem gyilkosság történt.

Berki Krisztiánról az utóbbi időben főleg a büntetőfékezéses balhéja miatt cikkezett sokat a sajtó. Az ügyben tavaly nyáron felfüggesztett börtönbüntetésre és 625 ezer forintos pénzbüntetésre ítélte őt a bíróság első fokon. Akkor két évre eltiltották a közúti járművezetéstől is.

Berki Krisztián 1980. július 1-jén született Tatabányán. 2004 és 2005 között volt a Ferencváros labdarúgója, de tétmeccsen nem lépett pályára a klubban. 25 évesen sérülés miatt abbahagyta a profi futballt. 2007-ben lett az FTC vezérigazgatója, 2010 júniusában lemondással távozott.

Később a médiában robbant be a köztudatba. Szerepelt az Édes Életben, a Hal a tortánban, A nagy duettben és az Ázsia Expresszben is. Az Éden Hotel és a FEM3 Café műsorvezetője is volt.

2019-ben indult az önkormányzati választáson Budapest főpolgármesteri posztjáért. Mindössze 4047 szavazatot kapott.

Lánya, Berki Natasa Zselyke 2013. október 29-én született. Élettársa és gyermeke édesanyja Hódi Pamela volt, akivel 2017-ben szakadt meg a kapcsolata. 2019-ben feleségül vette Berki Renátát, akitől 2021. novemberében született második leánya, Berki Emma Katerina.