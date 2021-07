1979-ben a zánkai úttörővárosból eltűnik a francia kommunista párt párizsi elnökének lánya, Marion Morel. Nem sokkal később holtan találják a gyerekekre felügyelő magyar főiskolás lányt. Az áldozat szemeit kivájták, a fehér ruháján végig folyó vér pirosra festi a Balaton vizét. Ez a kiindulópontja Zajácz D. Zoltán Véres Balaton című bűnügyi regényének. A Tangó és Kes legújabb epizódjában a szerzővel nem csak a fikciós történetről, hanem a regény politikai-társadalmi-bűnügyi hátteréről is beszélgetünk. Kiderül az is, hogy jön még a „haragos”, sőt a „dermesztő” Balaton is.

