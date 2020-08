Halálos, de fegyvertelen

Miért kellett meghalnia az LGT egykori gitárosának?

Miután Barta Tamást, az LGT legendás gitárosát 34 éves korában, 1982. február 16-án Los Angelesben holtan találták, a mellkasából két golyót szedtek ki. Az esetet öngyilkosságként jegyzőkönyvezték – érthetetlen módon. Ezzel szárnyra is kaptak a Barta körüli legendák: kábítószerügy lehetett a háttérben vagy a Los Angeles-i magyar (papír-)maffiával való kapcsolata? Odalépett valakinek, akinek nem kellett volna? Vagy minden csak a véletlen műve? Máig nem jutott nyugvópontra az ügy, erről is beszélgetünk az új Tangó és Kesben. Továbbá arról, hogy Barta kinti élete alatt nyolc éven át magnókazettákra felmondott hangüzenetekben levelezett meggyőződéses kommunista édesanyjával. Ezekről a levélváltásokról készített dokumentumfilmet Hajdú Eszter – a podcast vendége –, akinek az alkotását le is akarták tiltani.