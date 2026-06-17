Magyarország csatlakozott a Stockholmi Miniszteri Nyilatkozathoz

Magyarország is aláírta a Stockholmi Miniszteri Nyilatkozatot, amely az európai országok együttműködését erősíti az erdők megőrzése és a fenntartható erdőgazdálkodás érdekében – jelentette be Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebookon. A politikus szerint ez fontos lépés erdeink megóvása felé, az éghajlatváltozás és a környezeti kihívások korában ugyanis az országok csak közös fellépéssel adhatnak hatékony választ.

Az Európai Erdők Védelméről Szóló Miniszteri Konferenciát idén júniusban tizedik alkalommal tartották meg. Az esemény honlapján megjelent közlemény szerint a konferencián ezúttal 31 ország képviselete vett részt, amelyek mind csatlakoztak a frissen megalkotott Stockholmi Miniszteri Nyilatkozathoz. Az aláíró államok vállalták, hogy közös együttműködésben, tapasztalatcsere és tudományos alapú szabályozások révén tesznek az európai erdők védelméért, a fenntartható erdőgazdálkodásért.

A konferencia résztvevői kitértek az erdei biodiverzitás megőrzésének fontosságára, a faiparra, valamint az erdőtüzekre is, amelyek a klímaváltozással egyre nagyobb veszélyt jelentenek Európában. Mivel az erdőtüzek nem ismerik a határokat, megelőzésükhöz és megfékezésükhöz a kontinens országainak szoros összefogására van szükség.

A Stockholmi Miniszteri Nyilatkozatot az Európai Unió tagállamai mellett olyan országok is aláírták, mint Albánia, Törökország, Ukrajna, Norvégia és az Egyesült Királyság.