Bombákat találtak Érd közelében

Vélhetően második világháborús robbanószerkezetek bukkantak elő az aszály miatt visszahúzódó Duna medréből Érd határában – közölte szerdai Facebook-bejegyzésében a város polgármestere.

Csőzik László arra kérte a lakosságot, hogy senki ne menjen az érdi Duna-partra, a Molnár utca végébe, ahol 20-30 centiméterre áll ki a vízből az egyik szerkezet. Közlése szerint, a bombákat egy mezőőr fedezte fel, és a városrendészek a polgárőrökkel együtt azonnal kimentek biztosítani a területet; közben a rendőrök is a helyszínre érkeztek, továbbá értesítették a tűzszerészeket. Megjegyezte, hogy a rekordalacsony vízállás miatt országszerte bukkannak elő bombagyanús szerkezetek, így aztán a tűzszerészek igencsak leterheltek.

Hadházi Sándor, a Magyar Honvédség 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezredének sajtóügyeletese az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a helyszínt biztosították, jelenleg a mederből előbukkant szerkezet beazonosítása zajlik. Az állampolgárok mozgását korlátozó, lakosságvédelmi intézkedést egyelőre nem vezettek be – mondta a referens.

(MTI)