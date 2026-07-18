Pósfai Gábor: a mielőbbi bérrendezés a legfontosabb feladat a belügyi ágazatban, de a ruházatra is rengeteg a visszajelzés a rendőröktől

A mielőbbi bérrendezést nevezte a belügyi ágazatban a legfontosabb feladatnak Pósfai Gábor belügyminiszter szombati Facebook-bejegyzésében.

A belügyi ágazat dolgozóitól érkező visszajelzések közül természetesen a minél hamarabbi bérrendezés a legfontosabb feladat, ehhez nem fér kétség. A javaslatunk nyár végéig mindenképpen benyújtásra kerül a kormány számára

– olvasható a posztban.

Pósfai emellett megjegezte: ugyanakkor gyakori visszajelzés a rendőröktől, hogy a jelenlegi szolgálati egyenruházat (ruházat, cipő, egyéb felszerelések) nem megfelelő minőségű számukra. Éppen ezért elindítanak egy olyan hosszabb folyamatot, amelynek végén az egyenruházat bizonyos elemeit mindenképpen le fogják cserélni.

Ezzel kapcsolatban a belügyminiszter közölte: folyamat során először mintadarabokat kérnek a pályázóktól, ezeket az állomány tagjai fogják csapatpróba keretén belül tesztelni. A visszajelzések alapján írják ki a végleges közbeszerzést. Ha minden terv szerint alakul, a legkorábban 2027 végén indulhat a ruházat tényleges cseréje – jelezte.

Addig pedig remélhetőleg sok más téren is előre tudunk majd lépni, kiemelt tekintettel a bérrendezésre, az életpályamodellre és az állomány létszámának, ezáltal a köztéri jelenlétnek a növelésére

– emelte ki Pósfai.