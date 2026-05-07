Az akkumulátorszennyezés és a vízhiány kerülhet Gajdos László minisztériumának fókuszába

Az élő környezetért felelős minisztérium alá tartozhat majd egyebek mellett a vízügy, és az ipari beruházások engedélyezésébe is beleszólása lehet – derül ki Gajdos László bejegyzéseiből. A minisztérium vezetésével megbízott politikus írásaiból kezd körvonalazódni, mely területek kerülhetnek a fókuszába a következő négy évben.

Fellépne az ipari szennyezések ellen

Gajdos még április végén jelentette be egy új, független országos környezetvédelmi hatóság felállítását, amely fő feladataként a szennyező ipari gyárak ellenőrzését nevezte meg. Május 6-án tovább részletezte, miként képzeli el a hatóság működését. Arról írt, a szervezet rendszeresen végez majd méréseket, amelyek eredményeit teljesen transzparensen fogják kezelni, mindet nyilvánosságra hozzák. Ha valamelyik vállalat részéről mulasztást tapasztalnak, „a törvény adta legszigorúbb szankciókkal és bírságokkal” fognak fellépni.

De nemcsak a már meglévő ipari létesítményeket fogják ellenőrizni, hanem az új beruházásokat is, amelyek a miniszter ígérete szerint csak akkor kaphatnak zöld utat, ha a legkorszerűbb, legtisztább technológiákat alkalmazzák, a biztonsági előírásokat pedig maradéktalanul betartják.

Hogy az ipari szennyezések kérdése kiemelt figyelmet kap az új minisztériumban, egyáltalán nem meglepő. Az elmúlt években ugyanis számos, nagy felháborodást kiváltó botrány robbant ki a gödi és más akkumulátorgyárak körül, amelyek vélhetően a Fidesz népszerűségének kifejezetten rosszat tettek. Ez látszik abból is, hogy a párthoz köthető médiaportálok még a választás után is nagy erőkkel próbálják hazugságként beállítani a szennyezésekről szóló híreket – erről itt írtunk bővebben.

Az aszály elleni védekezés szintén prioritás

Az egész országot érintő rendszeres – és egyre súlyosbodó – aszályok szintén a legnagyobb környezeti krízisek közé tartoznak a mai Magyarországon. A szakértők ezzel kapcsolatban hosszú évek óta kongatják a vészharangot, ennek ellenére a Fidesz-kormányok alatt a vízhiány enyhítését célzó érdemi intézkedések szerintük nem történtek. A szárazság az Alföldön a legsúlyosabb, ahol az agrárium helyzete is egyre kilátástalanabb miatta.

A vízválság sürgető cselekvést igényel, amely a jelek szerint Gajdos László minisztériumának feladata lesz. A politikus arról számolt be, hogy az ezzel kapcsolatos egyeztetéseket, tervezést már a Tisza-kormány megalakulása előtt megkezdték, mivel az aszály elleni fellépés nem várhat. Gajdos szakmai alapú vízigazgatást, a vízmegtartó beruházások felgyorsítását és vízmegőrzésre törekvő mezőgazdasági átállítást ígért. Ez egyben azt is feltételezi, hogy minisztériuma szoros együttműködésben lesz a Bóna Szabolcs vezette agrárminisztériummal.

Mindezek mellett megemlítette a „szivacsváros-szemlélet” bevezetését is, ami azt jelenti, hogy a települések infrastruktúráját a csapadékvíz elvezetése helyett annak megtartására alakítják át. Ez elérhető többek között az aszfalt helyett vizet áteresztő burkolatok, például térkő alkalmazásával, parkok és zöldtetők létesítésével, valamint föld alatti esővíztározók kiépítésével.