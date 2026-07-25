Betiltották a fürdést öt Velencei-tavi strandon

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal fürdőzési tilalmat rendelt el összesen hat strandon, ezekből öt a Velencei-tó partján fekszik. A hivatal Facebook-oldalán megjelent tájékoztató szerint a tilalom a Fejér vármegyei természetes fürdők rendszeres hatósági laboratóriumi vízminőség-kontrollja alapján vált szükségessé, az intézkedés visszavonásig érvényes.

Az ok a fürdővíz határértéket meghaladó bakteriális szennyezettsége.

Az érintett strandok:

Agárd Park Strand Kemping, 2484 Gárdony-Agárd, Chernel u. 51-52.

Tini Strand 2483 Gárdony, Üdülők útja 4.

Velence Északi Strand 2481 Velence, Enyedi u.

Velence Korzó és Szabadstrand 2481 Velence, Tópart u. 47.

Velence Resort & Spa Strand 2481 Velence, Béke u. 57.

A dunaújvárosi Szalki-szigeti Szabadstrand.

A szükséges intézkedések, a kontroll víz-laboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalom a vízminőség helyreállásával egyidejűleg haladéktalanul visszavonásra kerül. Az aszály hatására a Velencei-tó egyébként is holdbéli tájjá változott:

12 fotó

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