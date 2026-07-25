velencei-tóstrandfürdés
Tudomány

Betiltották a fürdést öt Velencei-tavi strandon

Kiszáradó Velencei-tó
Adrián Zoltán / 24.hu
A kiszáradó Velencei-tó
admin Bihari Dániel
2026. 07. 25. 21:27
Kiszáradó Velencei-tó
Adrián Zoltán / 24.hu
A kiszáradó Velencei-tó
A tiltás visszavonásig marad érvényben.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal fürdőzési tilalmat rendelt el összesen hat strandon, ezekből öt a Velencei-tó partján fekszik. A hivatal Facebook-oldalán megjelent tájékoztató szerint a tilalom a Fejér vármegyei természetes fürdők rendszeres hatósági laboratóriumi vízminőség-kontrollja alapján vált szükségessé, az intézkedés visszavonásig érvényes.

Az ok a fürdővíz határértéket meghaladó bakteriális szennyezettsége.

Az érintett strandok:

  • Agárd Park Strand Kemping, 2484 Gárdony-Agárd, Chernel u. 51-52.
  • Tini Strand 2483 Gárdony, Üdülők útja 4.
  • Velence Északi Strand 2481 Velence, Enyedi u.
  • Velence Korzó és Szabadstrand 2481 Velence, Tópart u. 47.
  • Velence Resort & Spa Strand 2481 Velence, Béke u. 57.
  • A dunaújvárosi Szalki-szigeti Szabadstrand.

A szükséges intézkedések, a kontroll víz-laboratóriumi vizsgálatok folyamatban vannak, az átmeneti fürdőzési tilalom a vízminőség helyreállásával egyidejűleg haladéktalanul visszavonásra kerül. Az aszály hatására a Velencei-tó egyébként is holdbéli tájjá változott:

12 fotó

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