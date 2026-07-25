Jön az újabb hőhullám: Magyarországon lehet a legmelegebb egész Európában

A középtávú időjárási előrejelzések újabb, hosszan tartó hőhullámot mutatnak, keddtől délnyugatira fordul az áramlás, napról napra egyre melegebb lesz, ismét beköszönt a forróság. Az Időkép.hu arról ír, hogy ugyan még messze van, ám egyelőre úgy látszik, hogy bő egy hét múlva, 2026. augusztus 3-án bőven 35 fok fölött lesznek a csúcshőmérsékletek. Gyakorlatilag egész Európában nálunk lesz a legmelegebb:

országszerte 36-39 fok körüli hőségre számíthatunk.

Alábbi térképen az látható, hol lesz a legnagyobb valószínűsége annak, hogy a csúcshőmérsékletek 35 fok fölé menjenek, és itt bizony a Kárpát-medence közepe a legpirosabb.

A jelenlegi számítások szerint tehát ismét súrolni a 40 fokot, de ilyen időtávlatban még magasabbra módosulhatnak a várt értékek.

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