Hamarosan kifogyhat a vízből egy 300 ezer fős amerikai város

Sokaknak talán elképzelhetetlennek tűnik, még akkor is, ha megnézzük a világ vízkészleteinek alakulását, de úgy néz ki, hogy egy fejlett texasi tengerparti város, ahol több mint 300 ezer ember él, hamarosan kifogyhat a vízből – írja a Science Alert.

Az ominózus város Corpus Christi, ahol már évek óta, folyamatosan súlyosbodik a vízhiány.

A kialakult krízisben több tényező is szerepet játszik: az egyik legfontosabb ezek közül, hogy jelentős ipari fejlesztések érkeztek a városba, melyeket a palagáz-forradalommal járó hatalmas olaj- és gázkészletek felszabadítása váltott ki. Emellett az is komoly tényező, hogy egy 2022-ben épült műanyagvegyipari komplexum már annyi vizet használ hűtésre naponta, mint Corpus Christi összes lakosa együttvéve.

Emiatt sokáig tervben volt egy tengervíz-sótalanító üzem létrehozása, a növekvő ipari vízfogyasztás okozta nyomás enyhítésére, ez azonban egyelőre nem valósult meg, pedig a tervek szerint napi 378 millió liter vízhez juthatna ezáltal a lakosság. Ezek a tényezők mind-mind súlyosbították az ellátási problémákat, és akkor még nem is beszéltünk a klímaváltozásról, amely az elmúlt években történelmi aszályokat okozott Texasban.

Jelenleg körülbelül egy évnyi víztartalék van, ami bármely város esetében vészhelyzetnek számítana

– mondta Dylan Baddour, az Inside Climate News újságírója, aki szerint, bár a 2026-os csapadékmennyiség némileg enyhítette a nyomást, a víztározók szintje továbbra is vészesen alacsony, és nem világos, hogy meddig tarthat ki.

A városlakók 2024 augusztusa óta korlátozásokkal néznek szembe kertjük öntözése és autómosás tekintetében, a tervek szerint pedig 2026 decemberében már szükséghelyzeti intézkedéseket kellett volna bevezetni. Az idei esőzéseknek köszönhetően ezt most 2027 szeptemberére tolták ki, de nagyon kicsi a hibahatár.

A vészhelyzeti intézkedések magukban foglalhatják a folyamatos vízkimaradásokat, aminek eredményeként csak a nap bizonyos szakaszaiban állna rendelkezésre víz. Ez azonban nem jelent megoldás az ipari felhasználás tekintetében, ugyanis ezeket a finomítókat és üzemeket be kellene zárni, ami további negatív hatásokkal járna a gazdaságra és a közösségekre nézve. „Ilyen soha nem történt meg itt vagy bárhol a világban a modern időkben” – állítja Baddour.