dyson pencilvackarcher vcs 3 nanomova g70melyik a legjobb álló porszívó
Tech tesztlabor

Porszívóteszt: megnéztem, mit tud az 50 és 70 ezres gép, de azt is, mit kapunk jóval több pénzért

melyik a legjobb vezeték nélküli állóporszívó teszt dyson karcher mova ultinec
Horváth Júlia / 24.hu
Ezúttal négy vezeték nélküli álló porszívó járt a 24.hu tesztlaborjában.
admin Birkás Péter
2026. 07. 26. 13:57
melyik a legjobb vezeték nélküli állóporszívó teszt dyson karcher mova ultinec
Horváth Júlia / 24.hu
Ezúttal négy vezeték nélküli álló porszívó járt a 24.hu tesztlaborjában.
Legújabb összeállításomban ismét vezeték nélküli álló porszívókat teszteltem, részben a megfizethetőbb kategóriából, hogy kiderüljön, pontosan mire számíthatunk egy 50, egy 70 és egy 100 ezer forint környékén kínált gép esetében. Emellett megnéztem azt is, mire képes a Dyson egyik legújabb, jóval drágább modellje, ami szó szerint átértelmezi a rúdporszívó fogalmát.

Folytatódik a 2026-os nagy tesztsorozatom, amiben az utazáshoz nélkülözhetetlen kütyük, az otthoni takarítógépek, az alvást segítő eszközök, a legmodernebb robotporszívók, a hordozható hangszórók és a 180 ezer forint alatti okostelefonok után ismét a vezeték nélküli álló porszívók kerülnek terítékre. Legutóbb bő egy éve foglalkoztam ezzel az itthon is egyre népszerűbb termékkategóriával, és az akkor kipróbált öt modell után most négy újabb terméket nyúztam heteken keresztül.

A porszívóteszt résztvevői:

  • Ultenic U16 Flex,
  • Kärcher VCS 3 Nano,
  • Mova G70,
  • Dyson PencilVac.

A teszt során kiemelt figyelmet fordítottam arra, hogy a gépek mennyire hatékonyan szedik fel a koszt, mennyi időn át használhatók egyhuzamban a különböző teljesítményfokozatokon, milyen kiegészítőkkel látták el őket, illetve milyen extrákat nyújtanak, és ezek közül melyeknek van valódi haszna takarítás közben.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő álló porszívót?

Egy vezeték nélküli rúdporszívónak számos előnye van, így egyre többen gondolkodnak a „zsinór elvágásán”, a vezetékes, földön guruló hagyományos megoldások lecserélésén. A kínálat viszont jelentős, az árak 50-től 500 ezerig terjedhetnek, és ennek megfelelően a teljesítmény és a kínált funkciók is jelentősen eltérnek. Ide kattintva olvasható a vásárlási kisokosom, amelynek célja, hogy a tapasztalataim alapján segítsek eligazodni az álló porszívók világában, részletesen bemutatva, mire érdemes kiemelt figyelmet fordítani a vásárlás előtt.

Ultenic U16 Flex

A cikk tartalmából

A tesztelés közben szerzett tapasztalatok és elvégzett mérések adatai mellett a cikkből kiderül, hogy...

  • mit tud az 50 ezres gép, amit még a drágább gépek sem, és ennél a modellnél milyen rizikóval kell számolni,
  • mely gépek teljesítménye volt kiemelkedő már energiatakarékos fokozaton is,
  • ebben a termékkategóriában miért lenyűgöző és innovatív a Dyson elég drága gépe,
  • melyik porszívó rendelkezik olyan megoldással, amit máshol még nem láttam,
  • és mi kell ahhoz, hogy a porszívófejen található LED-fényeknek valóban értelme legyen.
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