Folytatódik a 2026-os nagy tesztsorozatom, amiben az utazáshoz nélkülözhetetlen kütyük, az otthoni takarítógépek, az alvást segítő eszközök, a legmodernebb robotporszívók, a hordozható hangszórók és a 180 ezer forint alatti okostelefonok után ismét a vezeték nélküli álló porszívók kerülnek terítékre. Legutóbb bő egy éve foglalkoztam ezzel az itthon is egyre népszerűbb termékkategóriával, és az akkor kipróbált öt modell után most négy újabb terméket nyúztam heteken keresztül.

A porszívóteszt résztvevői:

Ultenic U16 Flex,

Kärcher VCS 3 Nano,

Mova G70,

Dyson PencilVac.

A teszt során kiemelt figyelmet fordítottam arra, hogy a gépek mennyire hatékonyan szedik fel a koszt, mennyi időn át használhatók egyhuzamban a különböző teljesítményfokozatokon, milyen kiegészítőkkel látták el őket, illetve milyen extrákat nyújtanak, és ezek közül melyeknek van valódi haszna takarítás közben.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő álló porszívót? Egy vezeték nélküli rúdporszívónak számos előnye van, így egyre többen gondolkodnak a „zsinór elvágásán”, a vezetékes, földön guruló hagyományos megoldások lecserélésén. A kínálat viszont jelentős, az árak 50-től 500 ezerig terjedhetnek, és ennek megfelelően a teljesítmény és a kínált funkciók is jelentősen eltérnek. Ide kattintva olvasható a vásárlási kisokosom, amelynek célja, hogy a tapasztalataim alapján segítsek eligazodni az álló porszívók világában, részletesen bemutatva, mire érdemes kiemelt figyelmet fordítani a vásárlás előtt.

Ultenic U16 Flex