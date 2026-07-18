Magyar Péter elárulta, hogy a Tisza párt szerint milyen az ideális jelölt a következő köztársasági elnöknek

Sulyok Tamás július 18-án este hat óra magasságában egy videóban jelentette be, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását, ami többek között azt is jelenti, hogy 2026. július 20-tól nem ő lesz Magyarország köztársasági elnöke.

A bejelentésre – többek között – reagált Orbán Viktor és Magyar Péter is, ugyanakkor a miniszterelnök nem állt meg egy bejegyzésnél, nem sokkal nyolc óra után azt is elárulta, hogy a Tisza párt szerint milyen az ideális jelölt a következő köztársasági elnöknek.

A TISZA álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet.

– olvasható a Facebook-bejegyzésben.

Magyar Péter a Sulyok Tamás döntésére reagáló korábbi videójában arról is beszélt, hogy az új köztársasági elnök kiválasztásába a társadalmat egy nyílt javaslattételi folyamaton keresztül vonnák be, elkerülve azt, hogy a döntés zárt ajtók mögött, „szivarszobákban” szülessen meg.

A társadalmi részvétel az alábbi módokon valósulna meg:

Széles körű javaslattétel: A folyamatba bevonják a pártokat, a közélet szereplőit, a civil szervezeteket és a magánembereket is, akik mind tehetnek javaslatot az új elnök személyére.

A folyamatba bevonják a pártokat, a közélet szereplőit, a civil szervezeteket és a magánembereket is, akik mind tehetnek javaslatot az új elnök személyére. Közös értékválasztás: Arra kérik az embereket, hogy mondják el, kit és milyen értékek mentén tartanak méltónak a Magyar Köztársaság és a magyar állampolgárok képviseletére.

Arra kérik az embereket, hogy mondják el, kit és milyen értékek mentén tartanak méltónak a Magyar Köztársaság és a magyar állampolgárok képviseletére. Társadalmi bizalom mint erkölcsi alap: A jelölés folyamatának erkölcsi alapját a társadalom bizalma fogja megadni, annak érdekében, hogy az új köztársasági elnök képes legyen megteremteni a magyar nemzet egységét.

Bár a cél a jelöltek közös és társadalmi szintű megtalálása, a miniszterelnök szerint a kiválasztás végső menete a hivatalos keretek között marad: a beérkezett jelöltekről egyeztetés zajlik majd a parlamenti frakcióvezetőkkel, a végső döntést pedig az Országgyűlés hozza meg.