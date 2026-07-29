Belenéztünk az Orbán család kasszájába: 70 milliárd, bányák, luxushotelek

Megnéztük, hogyan muzsikáltak Orbán Viktor volt miniszterelnök családtagjainak cégei az „utolsó békeévben”, azaz 2025-ben. A szűkebb család összességében bő 3 milliárd forint profitot lapátolt össze, és azt nagyobbrészt ki is vették, osztalékként. Orbán Ráhel férje, Tiborcz István BDPST csoportjánál valamivel több nyereség keletkezett, ám a cégiratok alapján valamivel szerényebben mérték az osztalékokat. Csak a család által közvetlenül tulajdonolt cégeket vettük számba, a leányvállalatokba torkolló céghálókkal nem bíbelődtünk, a 21 vállalkozásban így is csinos vagyon gyűlt össze:

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