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Gazdaság

Belenéztünk az Orbán család kasszájába: 70 milliárd, bányák, luxushotelek

Farkas Norbert / 24.hu
Orbán Viktor, Tiborcz István és Orbán Ráhel érkezik Ferenc pápa szentmiséjére a Kossuth téren 2023 április 30-án.
admin D. Kovács Ildikó
admin Vitéz F. Ibolya
2026. 07. 29. 06:00
Farkas Norbert / 24.hu
Orbán Viktor, Tiborcz István és Orbán Ráhel érkezik Ferenc pápa szentmiséjére a Kossuth téren 2023 április 30-án.
Az Orbán család gazdasági menetelése egykor a gánti kőbányával kezdődött, és idősebb Orbán Győző Dolomit Kft.-je még ma is szorgalmasan termeli a milliárdokat. A szűkebb család cégei tavaly összesen bő 3 milliárd forint nyereséget hoztak össze, és majdnem ennyi osztalékot ki is vettek belőlük. Ez ugyan nem kevés, de Orbán Ráhel férje, Tiborcz István a saját cégbirodalmával egy másik ligában, a 100 milliárdosok elitklubjában játszik.

Megnéztük, hogyan muzsikáltak Orbán Viktor volt miniszterelnök családtagjainak cégei az „utolsó békeévben”, azaz 2025-ben. A szűkebb család összességében bő 3 milliárd forint profitot lapátolt össze, és azt nagyobbrészt ki is vették, osztalékként. Orbán Ráhel férje, Tiborcz István BDPST csoportjánál valamivel több nyereség keletkezett, ám a cégiratok alapján valamivel szerényebben mérték az osztalékokat. Csak a család által közvetlenül tulajdonolt cégeket vettük számba, a leányvállalatokba torkolló céghálókkal nem bíbelődtünk, a 21 vállalkozásban így is csinos vagyon gyűlt össze:

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